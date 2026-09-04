Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Exposição ao frio pode reduzir infecções respiratórias? O que diz a ciência

Saúde

Muitas pessoas buscam a prática do banho frio ou da exposição ao gelo com a expectativa de tornar o sistema imunológico invulnerável. No entanto, para a medicina baseada em evidências, a exposição regular a diferentes temperaturas não funciona como uma cura mágica, mas sim como um treinamento para os mecanismos vasculares e de adaptação do corpo.

Закаливание
Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Закаливание

Não há comprovação científica de que banhos de água gelada tornem o indivíduo imune a vírus. Os estudos apresentam resultados divergentes: enquanto algumas observações indicam a redução na frequência de infecções respiratórias agudas, outras mostram que o risco de contágio permanece o mesmo. O efeito real da prática reside na capacidade do organismo de reagir adequadamente às oscilações térmicas, e não em uma estimulação direta da resposta imune específica.

Um erro comum é acreditar que começar de forma abrupta, como mergulhar em águas geladas sem preparação, seja mais benéfico. Pelo contrário, esse choque térmico representa um estresse severo ao organismo, aumentando o risco de complicações cardiovasculares e hipotermia. A adaptação é um processo cumulativo; por isso, a redução gradual da temperatura da água é a abordagem indicada, enquanto procedimentos esporádicos ou extremos apresentam baixa eficácia ou alto risco.

A manutenção desses benefícios exige regularidade. Caso a prática seja interrompida, os mecanismos de adaptação começam a declinar em um período de 3 a 4 semanas — prazo que costuma ser ainda menor em crianças.

A prática é contraindicada em casos de infecções agudas, febre, processos oncológicos, epilepsia e patologias descompensadas do coração e dos vasos sanguíneos. Gestantes devem evitar exposições extremas e consultar um médico antes de iniciar qualquer rotina de adaptação térmica.

Sobre a experiência durante o processo, não é necessário tolerar desconforto intenso. O objetivo é diminuir a agudeza da reação ao frio; se a atividade provoca estresse excessivo, ela deixa de ser benéfica.

É fundamental compreender que a adaptação térmica não substitui a vacinação ou outros métodos de prevenção de infecções. Além disso, suplementos ou misturas naturais não substituem a adaptação fisiológica e podem apresentar riscos de efeitos colaterais.

Para quem convive com hipertensão ou arritmia, a mudança brusca de temperatura pode provocar espasmos vasculares e crises hipertensivas, tornando a consulta médica prévia indispensável.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Fim das calças justas: as novas silhuetas para o outono de 2026
Mulher
Fim das calças justas: as novas silhuetas para o outono de 2026
Análise de gastos energéticos: desempenho de Apple, Samsung, Garmin e Fitbit
Tecnologia e Gadgets
Análise de gastos energéticos: desempenho de Apple, Samsung, Garmin e Fitbit
O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27
Mulher
O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27
Mais populares
Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada

A nova temporada de unhas deixa de lado o maximalismo vibrante para adotar uma estética baseada em tons que remetem à natureza e à sofisticação.

Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada
Chery e Haval não estão no Top 10: a realidade do mercado chinês em 2025
Chery e Haval não estão no Top 10: a realidade do mercado chinês em 2025
Cabelos de baixa porosidade: por que a hidratação não penetra nos fios
Análise de gastos energéticos: desempenho de Apple, Samsung, Garmin e Fitbit
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Anna Morozova explica a importância de peças estruturadas para a silhueta
Acessórios de pele voltam ao guarda-roupa urbano para 2026/27
Estudo preliminar aponta evento incomum em detector de partículas massivas
Estudo preliminar aponta evento incomum em detector de partículas massivas
últimos materiais
Pãezinhos de canela densos? O erro na temperatura do leite que estraga a massa
Ganhar dinheiro para emagrecer: quando a recompensa financeira funciona
Exposição ao frio pode reduzir infecções respiratórias? O que diz a ciência
Por que muitos testes de antidepressivos falham nas etapas avançadas
Sensação de tempo perdido no fim do verão: quando a culpa vira alerta
Dificuldades financeiras prolongadas: quando a pobreza impacta o cérebro
O maximalismo domina os acessórios de outono-inverno 2026
Câncer de fígado em estágio avançado: quando o transplante se torna a opção
Peso e cintura podem revelar a idade real do corpo: como funciona
Cabelos de baixa porosidade: por que a hidratação não penetra nos fios
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.