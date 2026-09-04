Exposição ao frio pode reduzir infecções respiratórias? O que diz a ciência

Muitas pessoas buscam a prática do banho frio ou da exposição ao gelo com a expectativa de tornar o sistema imunológico invulnerável. No entanto, para a medicina baseada em evidências, a exposição regular a diferentes temperaturas não funciona como uma cura mágica, mas sim como um treinamento para os mecanismos vasculares e de adaptação do corpo.

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Não há comprovação científica de que banhos de água gelada tornem o indivíduo imune a vírus. Os estudos apresentam resultados divergentes: enquanto algumas observações indicam a redução na frequência de infecções respiratórias agudas, outras mostram que o risco de contágio permanece o mesmo. O efeito real da prática reside na capacidade do organismo de reagir adequadamente às oscilações térmicas, e não em uma estimulação direta da resposta imune específica.

Um erro comum é acreditar que começar de forma abrupta, como mergulhar em águas geladas sem preparação, seja mais benéfico. Pelo contrário, esse choque térmico representa um estresse severo ao organismo, aumentando o risco de complicações cardiovasculares e hipotermia. A adaptação é um processo cumulativo; por isso, a redução gradual da temperatura da água é a abordagem indicada, enquanto procedimentos esporádicos ou extremos apresentam baixa eficácia ou alto risco.

A manutenção desses benefícios exige regularidade. Caso a prática seja interrompida, os mecanismos de adaptação começam a declinar em um período de 3 a 4 semanas — prazo que costuma ser ainda menor em crianças.

A prática é contraindicada em casos de infecções agudas, febre, processos oncológicos, epilepsia e patologias descompensadas do coração e dos vasos sanguíneos. Gestantes devem evitar exposições extremas e consultar um médico antes de iniciar qualquer rotina de adaptação térmica.

Sobre a experiência durante o processo, não é necessário tolerar desconforto intenso. O objetivo é diminuir a agudeza da reação ao frio; se a atividade provoca estresse excessivo, ela deixa de ser benéfica.

É fundamental compreender que a adaptação térmica não substitui a vacinação ou outros métodos de prevenção de infecções. Além disso, suplementos ou misturas naturais não substituem a adaptação fisiológica e podem apresentar riscos de efeitos colaterais.

Para quem convive com hipertensão ou arritmia, a mudança brusca de temperatura pode provocar espasmos vasculares e crises hipertensivas, tornando a consulta médica prévia indispensável.