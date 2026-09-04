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Sensação de tempo perdido no fim do verão: quando a culpa vira alerta

Saúde

Muitas pessoas chegam ao final de agosto com a sensação de que o tempo escapou por entre os dedos. Esse sentimento geralmente surge para quem depositou no início do verão a expectativa de grandes mudanças na vida. Esse fenômeno, conhecido como "efeito do novo começo", faz com que a troca de estações seja vista como uma fronteira simbólica. No entanto, uma data no calendário, por si só, não altera a rotina sem a existência de um sistema de ações concretas.

Сезонное выгорание
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Сезонное выгорание

O cérebro humano tende a dividir o tempo em blocos compreensíveis. O início de uma semana, uma segunda-feira ou a chegada de uma nova estação funcionam como "pontos de reinicialização". Essa fragmentação do calendário ajuda a lidar com o estresse, pois cria a ilusão de que é possível deixar fracassos passados para trás e reformular metas e prioridades.

Segundo a psiquiatra Maria Litvinova, é mais fácil decidir por mudanças quando existe um marco temporal claro, pois isso permite separar mentalmente a versão antiga de si mesmo das conquistas futuras. Contudo, ela alerta que, sem um plano específico, a data permanece apenas como uma marca no papel.

No início de junho, as possibilidades de autodesenvolvimento, viagens ou ajustes na alimentação parecem amplas. Ao final de agosto, esse leque de opções se estreita, gerando a percepção de que uma "janela de oportunidade" está se fechando. Especialistas observam que, nesse período, a fadiga crônica é frequentemente confundida com insuficiência pessoal.

O neurologista Artem Sinitsyn explica que existe uma tendência a atribuir um poder mágico às estações, esquecendo que o ritmo da vida é determinado por hábitos diários. Quando o verão acaba, o contraste entre a liberdade temporária e a rotina atual torna-se mais evidente.

É fundamental diferenciar a análise construtiva da vida da obsessão por pensamentos negativos. Quando a percepção de que o verão não trouxe mudanças motiva a busca por soluções, trata-se de uma reflexão saudável.

Por outro lado, se a sensação é acompanhada apenas por culpa, ocorre a ruminação — o ciclo improdutivo de repetir os mesmos pensamentos negativos. Esse estado mental pode aumentar a vulnerabilidade sazonal do organismo e prejudicar o equilíbrio emocional.

A psicóloga Nadezhda Osipova sugere que, ao sentir culpa por não ter aproveitado o verão como esperado, a pessoa questione a origem dessas expectativas. Muitas vezes, são padrões impostos externamente que não refletem as necessidades reais do indivíduo.

A melancolia de agosto costuma ser uma reação ao fim de um período associado à liberdade e a novas experiências, contrastando com a monotonia dos dias úteis. Esse sentimento não significa necessariamente que a vida esteja fora dos trilhos, mas é um sinal da diferença entre a expectativa e a realidade.

Para evitar a dependência de datas específicas para iniciar mudanças, a orientação é deslocar o foco da espera pelo "momento ideal" para a adoção de passos pequenos e regulares. Caso a sensação de que o verão foi desperdiçado se repita anualmente, recomenda-se analisar quais elementos — como descanso, socialização ou ritmo — fazem falta no cotidiano e tentar integrá-los ao calendário durante todo o ano.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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