Câncer de fígado em estágio avançado: quando o transplante se torna a opção

O tratamento do câncer de fígado frequentemente envolve cirurgias de ressecção, quimioterapia ou radioterapia. No entanto, essas abordagens podem perder a eficácia em estágios avançados da doença ou quando o órgão apresenta disfunções graves que impedem intervenções cirúrgicas convencionais.

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Nesses cenários, a oncologia transplantacional surge como uma alternativa ao substituir o órgão afetado por um saudável, proveniente de um doador. Enquanto a ressecção remove apenas parte do tecido, o transplante elimina tanto os nódulos tumorais quanto o tecido cirrótico — campo que costuma favorecer o surgimento de novas neoplasias. Essa abordagem visa restaurar a função hepática total e reduzir os gatilhos que levam à recidiva da doença.

A indicação para o transplante não é universal e segue critérios rigorosos para minimizar riscos. A viabilidade do procedimento depende de fatores como:

O tamanho e a quantidade de nódulos tumorais;

A confirmação de que o câncer está limitado ao fígado, sem metástases em outros órgãos;

A condição clínica geral do paciente.

Atualmente, a seleção dos pacientes é feita com o auxílio de métodos de imagem e biomarcadores específicos, que permitem definir com maior precisão a extensão da doença e identificar quem terá maior benefício com a cirurgia.

No período pós-operatório, o acompanhamento foca na prevenção da rejeição do órgão doador e no controle de infecções. O protocolo clínico geralmente combina terapias imunossupressoras para manter o novo órgão e tratamentos antineoplásicos direcionados para monitorar e controlar possíveis retornos do tumor.