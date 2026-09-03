Paracetamol ou ibuprofeno: quando a escolha errada pode sobrecarregar os órgãos

Muitas pessoas mantêm paracetamol e ibuprofeno na farmácia caseira e os utilizam como se fossem a mesma coisa. No entanto, esses medicamentos atuam de formas diferentes no organismo e possuem restrições que, se ignoradas, podem causar sobrecarga em órgãos internos.

Photo: https://www.freepik.com Таблетка от боли

A escolha entre um e outro depende de qual efeito o corpo necessita no momento: apenas a redução da dor e da febre ou a necessidade de combater um processo inflamatório.

Paracetamol vs. Ibuprofeno: as diferenças

O paracetamol atua principalmente no sistema nervoso central. Ele reduz a sensibilidade à dor e regula a temperatura corporal para baixar a febre. Como não tem ação significativa sobre a inflamação, não é indicado para casos de inchaços ou traumas articulares, mas costuma ser mais gentil com a mucosa do estômago.

O ibuprofeno pertence à classe dos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs). Ele não apenas mascara a dor, mas atua reduzindo a produção de substâncias que causam a inflamação. Por isso, é indicado para dores de dente, entorses e inflamações nos tecidos. O ponto de atenção é que ele pode ser agressivo ao estômago e interferir na coagulação sanguínea.

Riscos e contraindicações

A presença de doenças preexistentes altera a segurança de cada fármaco. Para quem tem problemas hepáticos, o paracetamol pode ser perigoso, pois doses excessivas podem causar toxicidade no fígado. Um risco comum é a ingestão cumulativa: muitos pós para gripe já contêm paracetamol; adicionar um comprimido extra pode elevar a dose a níveis críticos.

Já o ibuprofeno bloqueia a síntese da mucosa protetora do estômago, o que pode agravar úlceras ou causar erosões. Além disso, a retenção de líquidos provocada pelo medicamento representa um risco para pessoas com hipertensão ou problemas renais.

A orientação geral é utilizar as menores doses possíveis pelo menor tempo necessário. Quando a dor persiste por vários dias, a automedicação pode mascarar sintomas e transformar um quadro agudo em crônico. Qualquer alteração no bem-estar durante o uso deve levar à interrupção imediata do remédio.

Uso combinado e perigos

Tentar baixar uma febre alta misturando os dois medicamentos simultaneamente é um erro que aumenta drasticamente o risco de efeitos colaterais, sobrecarregando os rins e os sistemas de filtragem do organismo.

Guia rápido de aplicação

Febre em quadros gripais: Paracetamol é a opção comum.

Paracetamol é a opção comum. Dor de dente e inchaço na gengiva: Ibuprofeno, devido à ação anti-inflamatória.

Ibuprofeno, devido à ação anti-inflamatória. Dores musculares pós-treino: Ibuprofeno.

Ibuprofeno. Dor de cabeça (sem inflamação): Paracetamol.

Dúvidas comuns

Qual o melhor para dor de dente? O ibuprofeno tende a ser mais eficaz por reduzir a inflamação e o edema nos tecidos ao redor do dente, que costumam ser a causa da dor.

Quem tem gastrite pode tomar paracetamol? Sim, ele é geralmente mais seguro para o estômago do que os anti-inflamatórios, pois não interfere tanto nas defesas da mucosa. Ainda assim, cautela é necessária em fases de agudização de doenças gastrointestinais.

Qual o maior risco do excesso de paracetamol? O dano hepático. O perigo reside no fato de que os sintomas de lesão no fígado podem demorar a aparecer, ocorrendo quando o dano já está consolidado.

Quem deve evitar o ibuprofeno? Pessoas com úlceras gástricas ativas, insuficiência renal ou cardíaca grave, e pacientes que utilizam anticoagulantes, devido ao risco aumentado de sangramentos.