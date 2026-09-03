Medo de anestesia geral: principais preocupações e a realidade clínica

Muitos pacientes sentem ansiedade antes de uma cirurgia, mas o medo do procedimento em si costuma ser maior do que o receio da anestesia geral. Um estudo com mais de três mil pessoas revelou que a tensão em relação ao ato cirúrgico supera a preocupação com a sedação. No entanto, esse estado psicológico influencia a resposta ao fármaco e a velocidade da recuperação pós-operatória.

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A raiz desse medo geralmente não é a dor ou o risco de morte, mas a perda de controle sobre o próprio corpo. As principais preocupações envolvem a possibilidade de erro médico, acordar durante a operação ou ter dificuldade para despertar após o término do procedimento.

Segundo Sergey Simbirtsev, assistente da cátedra de anestesiologia da RNIIMU im. N. I. Pirogov, casos de consciência preservada durante a anestesia costumam ocorrer apenas nos momentos de indução ou despertar, durando no máximo cinco minutos. Para evitar complicações, a equipe utiliza monitoramento contínuo de pressão arterial, pulso, oxigenação, concentração de fármacos e atividade cerebral.

O estresse excessivo tem impactos clínicos: níveis altos de ansiedade podem dobrar o risco de confusão mental após a cirurgia e levar a equipe médica a aumentar as doses dos anestésicos. Para minimizar esses riscos, é fundamental ter um diálogo detalhado com o médico sobre o uso de miorrelaxantes e a prevenção de náuseas. Informar reações negativas a medicamentos em cirurgias anteriores é crucial para que o anestesista ajuste a estratégia.

A psicóloga Nadezhda Osipova explica que o medo de procedimentos médicos geralmente nasce da falta de informação. Estabelecer um contato confiável com o especialista ajuda a reduzir a produção de cortisol antes mesmo da administração dos fármacos.

Dúvidas comuns sobre anestesia:

A anestesia reduz a expectativa de vida?

Os fármacos modernos são metabolizados e eliminados rapidamente pelo organismo, não exercendo influência sistêmica prolongada na longevidade, desde que não existam contraindicações.

É possível acordar durante a cirurgia?

O monitoramento da profundidade da sedação e da atividade cerebral permite que o anestesista identifique qualquer alteração e ajuste a dose do medicamento antes que o paciente desperte.

Por que é necessário o jejum?

O jejum evita a aspiração, que ocorre quando o conteúdo do estômago entra nas vias respiratórias devido ao relaxamento muscular, o que representa uma complicação grave.

Quanto tempo dura o despertar?

A fase ativa de despertar geralmente leva de 15 a 30 minutos, embora a sonolência leve e a perda de coordenação possam persistir por algumas horas.