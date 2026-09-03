Sensação de areia e visão embaçada: quando o cansaço visual merece atenção

Sensação de areia nos olhos, ardência ou visão embaçada são queixas comuns de quem passa horas diante de telas. Esses sintomas indicam que a película lacrimal — a camada protetora que mantém a córnea hidratada e garante a nitidez da visão — não está cumprindo sua função.

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O ressecamento ocular ocorre quando essa camada protetora se torna instável, seja por alteração na composição da lágrima ou por evaporação acelerada. Além do uso de dispositivos digitais, fatores ambientais como o ar-condicionado e a iluminação inadequada do posto de trabalho contribuem para a fragilidade da mucosa ocular.

Fatores hormonais e riscos profissionais

As mulheres apresentam maior vulnerabilidade ao problema devido a mudanças fisiológicas. Segundo o cirurgião oftalmológico Viktor Borzykh, a probabilidade de desenvolver a condição aumenta significativamente durante a peri e pós-menopausa. A queda nos níveis de estrogênio e progesterona afeta a produção lacrimal, reduzindo a nutrição natural da mucosa.

No campo profissional, a carga cognitiva elevada altera comportamentos básicos. Desenvolvedores de software, analistas, contadores e designers tendem a piscar com menos frequência ao se concentrarem em monitores. Quando a frequência do piscar diminui, a lágrima evapora mais rápido do que o corpo consegue renová-la.

Para mitigar esses efeitos, a médica terapeuta Anna Kuznetsova orienta a adoção de pausas regulares no uso de aparelhos eletrônicos e a atenção à umidade do ambiente.

Entenda os sinais

Visão embaçada: A película lacrimal funciona como a primeira lente de refração do olho. Se ela está instável, a luz não é focada corretamente, resultando em imagens borradas.

Impacto do ar-condicionado: Sistemas de climatização reduzem a umidade do ar, o que acelera a perda de água da superfície ocular e intensifica a irritação.

O reflexo do piscar: Em tarefas que exigem alta concentração visual, o cérebro pode bloquear parcialmente o reflexo do piscar, rompendo a barreira protetora de lágrimas.

Tratamento: O uso de colírios lubrificantes costuma oferecer alívio temporário para o desconforto. No entanto, a resolução do quadro pode exigir ajustes no regime visual ou a investigação de causas hormonais subjacentes.