Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Medo de dor no dentista: quando a escolha da anestesia requer atenção

Saúde

A ida ao dentista gera ansiedade em muitas pessoas, principalmente pelo medo da dor. Atualmente, a legislação prevê a obrigatoriedade de anestesia em procedimentos odontológicos, mas a escolha do medicamento não é universal; ela depende do tipo de intervenção e do histórico de saúde de cada paciente.

Осмотр горла у пациентки
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Осмотр горла у пациентки

Na prática clínica, os anestésicos locais mais utilizados são a lidocaína e a articaína. Embora sejam substâncias com boa tolerabilidade, existe o risco de reações alérgicas em alguns indivíduos.

Para quem possui alta sensibilidade ou histórico de alergias, existem protocolos de segurança para minimizar riscos, como a realização de um teste prévio do medicamento antes do início do tratamento ou a utilização de alternativas tópicas, como sprays e cremes anestésicos.

A escolha do anestésico exige cautela redobrada em pacientes com doenças cardiovasculares crônicas, pois as particularidades do organismo influenciam a composição do fármaco a ser utilizado.

Para evitar complicações, é fundamental informar ao dentista, antes de qualquer procedimento, sobre a existência de alergias conhecidas e relatar a experiência com anestésicos em consultas anteriores.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Efeito atlas: a alternativa ao gloss e ao matte para unhas em dias frios
Mulher
Efeito atlas: a alternativa ao gloss e ao matte para unhas em dias frios
Como combinar o trench coat para criar looks urbanos nesta temporada
Mulher
Como combinar o trench coat para criar looks urbanos nesta temporada
Pedicure de outono: 6 opções de cores para combinar com tons sóbrios
Mulher
Pedicure de outono: 6 opções de cores para combinar com tons sóbrios
Mais populares
A contaminação invisível da esponja de cozinha e como evitá-la

A estrutura porosa de certos utensílios de limpeza pode esconder riscos à saúde mesmo quando a aparência sugere que o item ainda está em boas condições.

A contaminação invisível da esponja de cozinha e como evitá-la
Cápsulas plásticas para armazenamento subterrâneo surgem como alternativa ao concreto
Cápsulas plásticas para armazenamento subterrâneo surgem como alternativa ao concreto
Como amarrar cachecóis para mudar a percepção da silhueta
Alternativas a crossovers com baixo custo de manutenção e quilometragem
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Como usar pérolas no dia a dia sem parecer formal demais
Como a escolha da cintura nas calças flare altera a proporção do corpo
Três modelos de casacos que definem o status no guarda-roupa de 2026
Três modelos de casacos que definem o status no guarda-roupa de 2026
últimos materiais
Por que seu filhote ignora comandos e parece ter energia infinita?
As marcas do fogo: a Amazônia era um jardim planejado por milênios
Groselha: o erro comum no uso de cinzas que bloqueia nutrientes no solo
Anna Morozova explica a importância de peças estruturadas para a silhueta
Como evitar o efeito máscara na maquiagem do rosto
Acessórios de pele voltam ao guarda-roupa urbano para 2026/27
Sinais de alerta: quando o hábito do cão no sofá indica problemas de saúde
Filé mignon suíno ressecado? A técnica com bacon que mantém a suculência
Caminhar não é suficiente: o que fazer para evitar tropeços e quedas
O erro comum que gasta a energia das petúnias no final do verão
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.