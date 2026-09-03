Medo de dor no dentista: quando a escolha da anestesia requer atenção

A ida ao dentista gera ansiedade em muitas pessoas, principalmente pelo medo da dor. Atualmente, a legislação prevê a obrigatoriedade de anestesia em procedimentos odontológicos, mas a escolha do medicamento não é universal; ela depende do tipo de intervenção e do histórico de saúde de cada paciente.

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Na prática clínica, os anestésicos locais mais utilizados são a lidocaína e a articaína. Embora sejam substâncias com boa tolerabilidade, existe o risco de reações alérgicas em alguns indivíduos.

Para quem possui alta sensibilidade ou histórico de alergias, existem protocolos de segurança para minimizar riscos, como a realização de um teste prévio do medicamento antes do início do tratamento ou a utilização de alternativas tópicas, como sprays e cremes anestésicos.

A escolha do anestésico exige cautela redobrada em pacientes com doenças cardiovasculares crônicas, pois as particularidades do organismo influenciam a composição do fármaco a ser utilizado.

Para evitar complicações, é fundamental informar ao dentista, antes de qualquer procedimento, sobre a existência de alergias conhecidas e relatar a experiência com anestésicos em consultas anteriores.