Beber água durante a refeição: quando o hábito pode ser prejudicial

Muitas pessoas evitam beber água durante as refeições por medo de que o líquido dilua o suco gástrico ou cause a fermentação dos alimentos. No entanto, a fisiologia do sistema gastrointestinal mostra que, para a maioria da população, esse hábito não prejudica a digestão.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Осенняя свежесть воды

O estômago opera por meio de secreção adaptativa. Quando os alimentos chegam e as paredes do órgão se expandem, receptores enviam sinais ao cérebro para que as glândulas produzam a quantidade exata de pepsina e ácido clorídrico necessária para a digestão.

Além disso, a água pura, sem gás ou açúcar, passa rapidamente pelo estômago, levando entre 10 e 20 minutos para ser evacuada. Como os alimentos sólidos podem levar até quatro horas para serem processados, a água não interfere significativamente na quebra química dos nutrientes.

Beber água durante a refeição pode, inclusive, facilitar a deglutição de alimentos densos, como carnes, pães e cereais, ajustando a consistência do bolo alimentar. Isso reduz a chance de irritações na mucosa do esôfago e do esfíncter, auxiliando na formação do quimo — a massa semilíquida resultante da digestão gástrica.

Há situações em que a ingestão de líquidos durante a comida é recomendada:

Xerostomia: a sensação de boca seca, causada por estresse, idade ou efeito de medicamentos, que dificulta a deglutição.

a sensação de boca seca, causada por estresse, idade ou efeito de medicamentos, que dificulta a deglutição. Disfagia: a dificuldade de engolir, comum em idosos ou pessoas com problemas neurológicos, onde a água ajuda a evitar a aspiração de resíduos alimentares para as vias respiratórias.

Por outro lado, existem condições clínicas que exigem a correção do regime hídrico durante as refeições:

Quem sofre de Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) pode sentir aumento da pressão intraestomacal e refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago (azia). Nesses casos, orienta-se beber pequenos goles, limitando a ingestão a 100-150 ml.

No caso de gastrite atrófica (caracterizada por baixa acidez), a ingestão de líquidos pode reduzir ainda mais a concentração do suco gástrico, já fragilizado. A recomendação é beber água apenas 30 a 40 minutos após a refeição.

Já a síndrome de dumping, que ocorre após algumas cirurgias gástricas, provoca a passagem acelerada dos alimentos para o intestino delgado, podendo causar taquicardia e sudorese. Para esses pacientes, beber líquidos junto com a comida é contraindicado.

Para quem não possui as patologias mencionadas, a ingestão de 100 a 200 ml de água pura, não gaseificada e em temperatura ambiente ou morna, consumida em pequenos goles, é considerada adequada.