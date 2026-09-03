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Alimentos rotulados como saudáveis: quando a escolha pode atrapalhar a perda de peso

Saúde

Muitas pessoas buscam alimentos rotulados como saudáveis para perder peso, mas a escolha de itens como smoothies industrializados, produtos zero gordura e cafés da manhã prontos pode ter o efeito contrário.

Смузи из брусники и овсяного молока
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Смузи из брусники и овсяного молока

O problema central está na composição desses produtos. Alimentos processados frequentemente contêm açúcares ocultos e calorias excessivas que não ficam evidentes à primeira vista. Smoothies prontos, por exemplo, podem ter a densidade calórica de uma sobremesa, pois a indústria adiciona açúcares e gorduras para tornar o sabor mais atrativo.

O mesmo acontece com o leite desnatado. Para compensar a perda de sabor causada pela retirada da gordura, algumas marcas adicionam açúcar, o que pode elevar o valor energético do produto em comparação à versão integral.

Os cereais e cafés da manhã prontos também requerem atenção. Embora sejam práticos, costumam apresentar níveis elevados de sal, açúcar e conservantes, fatores que dificultam a manutenção de uma dieta equilibrada.

É importante ter cautela com as marcações "zero açúcar" ou "desnatado". Muitas vezes, esses itens utilizam adoçantes artificiais que podem interferir no processo de emagrecimento. A maneira mais segura de monitorar a ingestão é ler atentamente a lista de ingredientes no rótulo, ignorando as promessas do marketing.

A base de uma alimentação voltada para a perda de peso deve priorizar alimentos naturais e a preparação caseira. Além disso, focar apenas na redução de calorias pode ser insuficiente e arriscado, pois dietas excessivamente restritivas podem causar a deficiência de vitaminas e minerais essenciais para o organismo.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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