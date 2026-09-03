Placenta que não se desprende: o que a análise de grelina sugere

Durante a gestação, a placenta deve se fixar à parede do útero de forma a permitir sua saída natural após o nascimento do bebê. No entanto, em alguns casos, ocorre a acretismo placentário: as vilosidades coriônicas penetram profundamente na camada muscular do órgão, impedindo que a placenta se desprenda sozinha.

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Essa condição é grave pois pode causar hemorragias massivas no momento do parto. Em situações críticas, para salvar a vida da mulher, a equipe cirúrgica pode precisar realizar a histerectomia (remoção do útero).

Para evitar surpresas no centro cirúrgico, pesquisadores russos identificaram que a concentração do hormônio grelina no sangue da gestante pode servir como um indicador precoce dessa patologia. O grelina atua na regulação da inflamação e na adaptação das artérias uterinas, controlando como as células da placenta penetram no endométrio. Níveis elevados desse hormônio estão associados a uma invasão mais profunda dos tecidos placentários.

Um estudo realizado entre 2020 e 2022 com 164 mulheres (de 18 a 45 anos) comparou a precisão de dois métodos de previsão:

Modelo padrão: baseia-se no histórico da paciente, como cicatrizes uterinas, índice de massa corporal e abortos anteriores. A precisão foi de 68,2%.

baseia-se no histórico da paciente, como cicatrizes uterinas, índice de massa corporal e abortos anteriores. A precisão foi de 68,2%. Modelo expandido: combina o histórico clínico com a análise da concentração de grelina. A precisão subiu para 95,1%.

A análise bioquímica não substitui a ultrassonografia ou a ressonância magnética, mas complementa esses exames, que nem sempre são conclusivos nas fases iniciais. O objetivo é identificar o risco antecipadamente para que a paciente seja encaminhada a centros perinatais especializados.

O diagnóstico precoce permite que a equipe médica organize a logística necessária para o parto, como a reserva de sangue doador e a montagem de uma equipe multidisciplinar, reduzindo riscos operatórios e buscando a preservação da saúde reprodutiva da mulher.

Fatores que geralmente elevam o risco de acretismo placentário incluem a presença de cicatrizes no útero (decorrentes de cesáreas ou outras cirurgias), histórico de abortos e a placenta prévia.

É importante ressaltar que o acretismo placentário não possui tratamento medicamentoso ou conservador. A estratégia médica foca na detecção antecipada e no planejamento de um parto controlado em ambiente hospitalar especializado.