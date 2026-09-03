Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Placenta que não se desprende: o que a análise de grelina sugere

Saúde

Durante a gestação, a placenta deve se fixar à parede do útero de forma a permitir sua saída natural após o nascimento do bebê. No entanto, em alguns casos, ocorre a acretismo placentário: as vilosidades coriônicas penetram profundamente na camada muscular do órgão, impedindo que a placenta se desprenda sozinha.

Красота беременной женщины на закате
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Красота беременной женщины на закате

Essa condição é grave pois pode causar hemorragias massivas no momento do parto. Em situações críticas, para salvar a vida da mulher, a equipe cirúrgica pode precisar realizar a histerectomia (remoção do útero).

Para evitar surpresas no centro cirúrgico, pesquisadores russos identificaram que a concentração do hormônio grelina no sangue da gestante pode servir como um indicador precoce dessa patologia. O grelina atua na regulação da inflamação e na adaptação das artérias uterinas, controlando como as células da placenta penetram no endométrio. Níveis elevados desse hormônio estão associados a uma invasão mais profunda dos tecidos placentários.

Um estudo realizado entre 2020 e 2022 com 164 mulheres (de 18 a 45 anos) comparou a precisão de dois métodos de previsão:

  • Modelo padrão: baseia-se no histórico da paciente, como cicatrizes uterinas, índice de massa corporal e abortos anteriores. A precisão foi de 68,2%.
  • Modelo expandido: combina o histórico clínico com a análise da concentração de grelina. A precisão subiu para 95,1%.

A análise bioquímica não substitui a ultrassonografia ou a ressonância magnética, mas complementa esses exames, que nem sempre são conclusivos nas fases iniciais. O objetivo é identificar o risco antecipadamente para que a paciente seja encaminhada a centros perinatais especializados.

O diagnóstico precoce permite que a equipe médica organize a logística necessária para o parto, como a reserva de sangue doador e a montagem de uma equipe multidisciplinar, reduzindo riscos operatórios e buscando a preservação da saúde reprodutiva da mulher.

Fatores que geralmente elevam o risco de acretismo placentário incluem a presença de cicatrizes no útero (decorrentes de cesáreas ou outras cirurgias), histórico de abortos e a placenta prévia.

É importante ressaltar que o acretismo placentário não possui tratamento medicamentoso ou conservador. A estratégia médica foca na detecção antecipada e no planejamento de um parto controlado em ambiente hospitalar especializado.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Astrônomos identificam exoplaneta massivo com alta concentração de água
Ciência
Astrônomos identificam exoplaneta massivo com alta concentração de água
Três modelos de casacos que definem o status no guarda-roupa de 2026
Mulher
Três modelos de casacos que definem o status no guarda-roupa de 2026
Fim das calças justas: as novas silhuetas para o outono de 2026
Mulher
Fim das calças justas: as novas silhuetas para o outono de 2026
Mais populares
A contaminação invisível da esponja de cozinha e como evitá-la

A estrutura porosa de certos utensílios de limpeza pode esconder riscos à saúde mesmo quando a aparência sugere que o item ainda está em boas condições.

A contaminação invisível da esponja de cozinha e como evitá-la
Cápsulas plásticas para armazenamento subterrâneo surgem como alternativa ao concreto
Cápsulas plásticas para armazenamento subterrâneo surgem como alternativa ao concreto
Como amarrar cachecóis para mudar a percepção da silhueta
Alternativas a crossovers com baixo custo de manutenção e quilometragem
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Como a escolha da cintura nas calças flare altera a proporção do corpo
Como usar pérolas no dia a dia sem parecer formal demais
Três modelos de casacos que definem o status no guarda-roupa de 2026
Três modelos de casacos que definem o status no guarda-roupa de 2026
últimos materiais
Sorriso amarelado ou branco? O que a anatomia dos dentes revela
Gigantes automotivas enfrentam um colapso histórico: mudanças drásticas abalaram as fundações do setor
Vitamina C ao primeiro sinal de resfriado: quando a dose alta não funciona
EUA voltam a usar tribunais marítimos para acelerar venda de navios capturados
Medo de dor no dentista: quando a escolha da anestesia requer atenção
Parques eólicos offshore reduzem áreas de pesca na Escócia
Cão-guia consegue prever desmaios com minutos de antecedência
Por que seu filhote ignora comandos e parece ter energia infinita?
As marcas do fogo: a Amazônia era um jardim planejado por milênios
Groselha: o erro comum no uso de cinzas que bloqueia nutrientes no solo
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.