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Sorriso amarelado ou branco? O que a anatomia dos dentes revela

Saúde

A busca por dentes perfeitamente brancos tornou-se um padrão comum devido à publicidade e às redes sociais. No entanto, a tonalidade natural do esmalte raramente é branco puro, e isso não indica qualquer problema de saúde. Frequentemente, tons levemente amarelados ou leitosos refletem a estrutura normal dos tecidos, enquanto tentativas radicais de clareamento podem comprometer a integridade do dente.

Девушка с кудрявыми волосами
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Девушка с кудрявыми волосами

Por que os dentes não são totalmente brancos

A cor do sorriso é individual e depende de fatores anatômicos. O esmalte não é uma camada opaca, mas parcialmente translúcida. Quem define o tom predominante é a dentina, o tecido interno que possui naturalmente uma cor quente, amarelada ou creme. Quando o esmalte é fino, a dentina transparece mais, resultando em um tom mais escuro, o que é um processo fisiológico que não afeta a resistência do dente.

A dentista Elena Voronina explica que é normal que os caninos sejam ligeiramente mais escuros que os incisivos e que a cor seja mais intensa próximo à gengiva do que na borda do dente. Tentar corrigir essa característica com métodos agressivos é contraindicado.

O envelhecimento também altera a aparência. Com o tempo, o esmalte sofre desgaste natural e a camada de dentina torna-se mais espessa, escurecendo o sorriso. Nesses casos, a higiene regular é fundamental, mas não consegue reverter a cor da juventude sem causar danos aos tecidos.

Manchas externas vs. Genética

É preciso diferenciar o tom inato da pigmentação adquirida. O escurecimento externo geralmente ocorre pelo consumo de café, chás fortes ou tabagismo, cujas substâncias penetram em microfissuras da superfície. Nesses casos, a escovação caseira costuma ser insuficiente, mas a limpeza profissional consegue restaurar a cor natural.

Um ponto de atenção ocorre quando a alteração de cor atinge apenas um dente ou quando surgem manchas súbitas. Isso pode indicar traumas antigos ou problemas nos tecidos internos, exigindo avaliação clínica em vez de clareamento cosmético.

O стоматоologista Artem Gaidukov alerta para quem possui coroas ou obturações nos dentes frontais: materiais artificiais não mudam de cor. Se for realizado um clareamento, os dentes naturais clareiam, mas as restaurações permanecem iguais, gerando um contraste visual evidente.

Riscos do clareamento caseiro

O uso de substâncias como bicarbonato de sódio, suco de limão ou fitas clareadoras sem supervisão pode destruir a camada protetora do dente. O resultado, muitas vezes, não é a brancura, mas sim o aumento da sensibilidade a temperaturas extremas e sangramentos gengivais. Qualquer procedimento deve considerar a presença de cáries ou fissuras prévias.

Entenda os sinais:

  • Tons amarelados nos caninos: característica anatômica natural.
  • Manchas marrons nos sulcos: pigmentação por alimentos e bebidas.
  • Escurecimento súbito de um único dente: sinal de inflamação ou trauma interno.
  • Sensibilidade ao escovar: possível efeito de agentes abrasivos excessivos.

Dentes saudáveis raramente são brancos como papel. A leve heterogeneidade de cores é a norma. Além da higiene, a manutenção de uma dieta equilibrada, rica em vegetais, ajuda a preservar a microbiota bucal e a proteger o esmalte contra a ação excessiva de ácidos.

Dúvidas comuns sobre a cor dos dentes

Por que os dentes amarelam com a idade?
Devido ao desgaste do esmalte e ao aumento da densidade da dentina, um processo fisiológico comum à maioria das pessoas.

A limpeza profissional substitui o clareamento?
Se o escurecimento for causado por tártaro ou manchas de café e cigarro, sim. A profilaxia remove o pigmento externo, devolvendo a cor natural do indivíduo.

Pastas clareadoras são seguras?
Muitas contêm partículas abrasivas que podem riscar a superfície do dente. O uso diário e prolongado pode causar a erosão do esmalte e provocar dor.

Quais mudanças de cor são preocupantes?
Mudanças bruscas de tonalidade, surgimento de manchas pretas próximas à gengiva, mau hálito ou dor. Esses sintomas indicam processos patológicos e não apenas questões estéticas.

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Author`s name Petr Ermilin
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