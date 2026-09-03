Vitamina C ao primeiro sinal de resfriado: quando a dose alta não funciona

Muitas pessoas recorrem a doses elevadas de vitamina C assim que sentem os primeiros sinais de um resfriado. No entanto, a crença de que doses massivas de ácido ascórbico podem interromper uma infecção não é sustentada por evidências científicas robustas. O uso indiscriminado de suplementos não impede a doença e pode sobrecarregar o organismo.

Photo: https://ru.freepik.com is licensed under Free Витамины в виде мишек

A ideia da vitamina C como escudo contra gripes ganhou força nos anos 70, impulsionada por Linus Pauling, que sugeria o consumo diário de 1.000 a 2.000 mg. Especialistas atuais apontam que essas conclusões foram baseadas em testes limitados e inconclusivos. Segundo a médica terapeuta Anna Kuznetsova, o corpo humano absorve apenas a quantidade necessária no momento; qualquer excesso é eliminado, tornando a ingestão de altas doses durante a infecção ineficaz.

Dados de estudos com quase 3.000 participantes indicam que a vitamina C não reduz a probabilidade de contrair um vírus. A única observação relevante foi a redução da duração da doença em cerca de 15%, mas apenas para pessoas que já consumiam o suplemento regularmente antes do início da temporada de viroses. Para a maioria da população, a deficiência de ácido ascórbico é rara, ocorrendo em menos de 4% das pessoas em países desenvolvidos, já que a norma é facilmente atingida com o consumo de frutas e vegetais.

O farmacologista clínico Aleksey Ryabtsev alerta que não existe efeito imediato ao iniciar a suplementação após os primeiros sintomas, pois a substância não possui ação de cura instantânea.

O consumo excessivo também apresenta riscos. Doses acima de 1.000 mg por dia podem causar distúrbios intestinais e aumentar a chance de formação de cálculos renais. Além disso, o excesso de vitamina C pode interferir na absorção de ferro pelo organismo. O nutricionista Aleksey Dorofeev reforça que alimentos naturais, como pimentão e laranja, são preferíveis aos suplementos sintéticos, pois contêm fibras e bioflavonoides que auxiliam a absorção do nutriente.

Grupos específicos, como atletas de alta performance e militares expostos a condições extremas de frio, podem se beneficiar de doses maiores. Para a população geral, a recomendação é priorizar a dieta balanceada e evitar a automedicação com doses supra-fisiológicas.