Corpo masculino como padrão: o risco nas orientações de saúde para mulheres

A escolha de dietas ou rotinas de exercícios para a menopausa geralmente busca prevenir a perda de massa óssea, muscular e reduzir riscos cardiovasculares. No entanto, a eficácia dessas orientações depende de quão precisos são os dados científicos que as sustentam.

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Recentemente, a Agência Espanhola de Segurança Alimentar e Nutricional (AESAN) admitiu um erro em seu guia de recomendações para mulheres na menopausa. O documento sugeria dietas ricas em proteínas, ômega-3, fibras, cálcio, ferro e vitaminas, além de treinos de força. O problema é que as bases dessas orientações vieram de estudos da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) realizados exclusivamente com homens.

A falha metodológica ignora as diferenças fisiológicas entre os sexos. A ministra da Igualdade da Espanha, Ana Redondo, cobrou a revisão do material, argumentando que o corpo masculino não serve como padrão universal para a saúde feminina. A AESAN reconheceu a omissão e destacou a carência de pesquisas focadas especificamente na população feminina.

Essa lacuna não é isolada. Dados publicados na revista Science mostram que existe um abismo na participação de mulheres em ensaios clínicos nos Estados Unidos. A diferença chega a 10% em relação à proporção real de pacientes.

Em áreas críticas, a sub-representação é evidente:

Doenças cardiovasculares: enquanto 50% dos pacientes são mulheres, elas representam apenas 41,9% dos participantes em estudos.

enquanto 50% dos pacientes são mulheres, elas representam apenas 41,9% dos participantes em estudos. Oncologia: as mulheres são 51% dos pacientes, mas apenas 41% dos voluntários em pesquisas.

as mulheres são 51% dos pacientes, mas apenas 41% dos voluntários em pesquisas. Psiquiatria: representam 60% dos pacientes, mas apenas 42% dos estudos.

A tendência de basear a medicina no "corpo masculino" pode distorcer a percepção sobre a eficácia de terapias e prejudicar diagnósticos para as mulheres.

As diferenças biológicas alteram a progressão de diversas patologias. Pesquisadores da Queen Mary University of London observaram que mulheres com diabetes tipo 2 apresentam maior incidência de transtornos psiquiátricos. Já em homens com a mesma condição, predominam complicações cardiovasculares, hipertensão e insuficiência renal terminal.

Para enfrentar essa disparidade, novas ferramentas de precisão estão sendo desenvolvidas. Na Universidade Sechenov, por exemplo, cria-se um sistema de inteligência artificial para monitorar a glicose em mulheres diabéticas, integrando aos dados clínicos as fases do ciclo menstrual.