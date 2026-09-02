A ideia de que as sementes de maçã contêm doses letais de cianeto tornou-se um medo comum, mas a bioquímica humana torna esse cenário improvável em condições normais de consumo. Para que ocorra uma intoxicação, seria necessário ingerir quantidades incompatíveis com o hábito alimentar usual.
As sementes de maçã contêm amigdalina, um glicosídeo que, ao entrar em contato com enzimas do trato digestório, libera hidrogênio cianídrico. Apesar da periculosidade do composto, o risco prático é baixo. Segundo dados do CDC, o limiar crítico de toxicidade está entre 1 e 2 mg de cianeto por quilo de peso corporal.
Para atingir uma concentração letal, um adulto saudável precisaria mastigar aproximadamente 200 sementes de uma só vez — volume encontrado em cerca de 40 maçãs. Sementes engolidas inteiras atravessam o trato gastrointestinal sem serem digeridas devido à sua casca rígida, impedindo a extração das toxinas pelo organismo.
"O pânico em torno das sementes ignora a questão da dosagem. Nosso metabolismo neutraliza quantidades ínfimas de cianetos, transformando-os em metabólitos seguros. O risco surge apenas no consumo deliberado de quilos de sementes, o que foge totalmente à norma biológica", explica o gastroenterologista Sergey Danilov ao Pravda.Ru.
O consumo da fruta inteira favorece a saúde vascular. A pectina presente nas maçãs liga-se ao colesterol LDL (conhecido como "ruim"), reduzindo sua absorção sanguínea, o que auxilia na prevenção de aterosclerose e infarto. Além disso, a baixa densidade calórica contribui para o controle do peso corporal.
|Componente
|Efeito na Saúde
|Pectina
|Regulação do colesterol e suporte à microbiota intestinal
|Polifenóis
|Redução do estresse oxidativo sistêmico
"O coração beneficia-se da estabilidade alimentar. O consumo regular de fibras de frutas frescas impacta positivamente o perfil lipídico e a pressão arterial. Em vez de temer as sementes, o foco deve estar na qualidade geral da dieta", afirma o cardiologista Valeriy Klimov ao Pravda.Ru.
"Qualquer alegação de toxicidade precisa de contexto. Compostos naturais são diferentes de substâncias químicas industriais. Não se deve confundir comportamento alimentar com intoxicação", resume a terapeuta Anna Kuznetsova ao Pravda.Ru.
Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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