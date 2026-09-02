Quantidade de sementes de maçã necessária para toxicidade letal

Sementes de maçã: risco real ou mito tóxico?

A ideia de que as sementes de maçã contêm doses letais de cianeto tornou-se um medo comum, mas a bioquímica humana torna esse cenário improvável em condições normais de consumo. Para que ocorra uma intoxicação, seria necessário ingerir quantidades incompatíveis com o hábito alimentar usual.

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A química da amigdalina e a digestão

As sementes de maçã contêm amigdalina, um glicosídeo que, ao entrar em contato com enzimas do trato digestório, libera hidrogênio cianídrico. Apesar da periculosidade do composto, o risco prático é baixo. Segundo dados do CDC, o limiar crítico de toxicidade está entre 1 e 2 mg de cianeto por quilo de peso corporal.

Para atingir uma concentração letal, um adulto saudável precisaria mastigar aproximadamente 200 sementes de uma só vez — volume encontrado em cerca de 40 maçãs. Sementes engolidas inteiras atravessam o trato gastrointestinal sem serem digeridas devido à sua casca rígida, impedindo a extração das toxinas pelo organismo.

"O pânico em torno das sementes ignora a questão da dosagem. Nosso metabolismo neutraliza quantidades ínfimas de cianetos, transformando-os em metabólitos seguros. O risco surge apenas no consumo deliberado de quilos de sementes, o que foge totalmente à norma biológica", explica o gastroenterologista Sergey Danilov ao Pravda.Ru.

Benefícios cardiovasculares e fibras

O consumo da fruta inteira favorece a saúde vascular. A pectina presente nas maçãs liga-se ao colesterol LDL (conhecido como "ruim"), reduzindo sua absorção sanguínea, o que auxilia na prevenção de aterosclerose e infarto. Além disso, a baixa densidade calórica contribui para o controle do peso corporal.

Componente Efeito na Saúde Pectina Regulação do colesterol e suporte à microbiota intestinal Polifenóis Redução do estresse oxidativo sistêmico

"O coração beneficia-se da estabilidade alimentar. O consumo regular de fibras de frutas frescas impacta positivamente o perfil lipídico e a pressão arterial. Em vez de temer as sementes, o foco deve estar na qualidade geral da dieta", afirma o cardiologista Valeriy Klimov ao Pravda.Ru.

Esclarecimentos sobre o consumo

Ingestão acidental: Engolir algumas sementes não exige uso de adsorventes, pois a casca protege o organismo da toxina.

Engolir algumas sementes não exige uso de adsorventes, pois a casca protege o organismo da toxina. Origem do fruto: O valor nutricional depende do teor de fibras e das condições de transporte/processamento, não necessariamente se a fruta é orgânica ou comercial.

O valor nutricional depende do teor de fibras e das condições de transporte/processamento, não necessariamente se a fruta é orgânica ou comercial. Casca: Deve ser mantida, pois concentra a maior parte das fibras alimentares e compostos bioativos.

Deve ser mantida, pois concentra a maior parte das fibras alimentares e compostos bioativos. Glicemia: Devido ao índice glicêmico moderado, as maçãs são fontes de carboidratos adequadas mesmo para pessoas com distúrbios metabólicos.

"Qualquer alegação de toxicidade precisa de contexto. Compostos naturais são diferentes de substâncias químicas industriais. Não se deve confundir comportamento alimentar com intoxicação", resume a terapeuta Anna Kuznetsova ao Pravda.Ru.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.