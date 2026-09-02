A relação entre o consumo de fast-food e o risco de óbitos por doenças cardíacas

Alimentos ultraprocessados e o risco cardiovascular

Produtos ultraprocessados não são alimentos no sentido biológico, mas formulações industriais projetadas para aumentar o consumo e reduzir a saciedade. A conveniência e o sabor desses produtos mascaram danos ao metabolismo e ao sistema vascular, cujas consequências podem surgir após anos de consumo.

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Impacto na mortalidade e saúde sistêmica

Substâncias criadas em laboratório — como isolados de proteínas, gorduras hidrogenadas e emulsificantes químicos — transformam a dieta moderna em um fator de risco para o coração. Dados do Congresso Internacional sobre Obesidade, no México, indicam que até 38% dos óbitos por doenças cardíacas estão correlacionados ao consumo de cereais matinais e fast-food. Esse impacto é comparável ao do tabagismo.

"O fígado e os rins são órgãos de desintoxicação, não filtros mágicos capazes de eliminar toneladas de adoçantes e conservantes sem deixar rastros. O excesso de química na dieta inevitavelmente compromete os processos metabólicos", explica o gastroenterologista Sergey Danilov.

Dados estatísticos: Canadá e Rússia

Modelos matemáticos aplicados na América do Norte sugerem que a redução pela metade do consumo de ultraprocessados poderia evitar até 8 mil mortes anuais apenas no Canadá.

Na Rússia, cerca de 40% da população consome sistematicamente embutidos, categoria que a OMS classifica como carcinogênica. A irritação constante das paredes vasculares por açúcares e gorduras trans torna o risco de infarto uma questão de tempo.

Tipo de Produto Consequências para o Organismo Embutidos (Salsichas) Hipertensão, risco de câncer colorretal Refrigerantes açucarados Resistência à insulina, esteatose hepática Doces e confeitaria Inflamação vascular crônica

O consumo de álcool não anula os danos de dietas ricas em ultraprocessados; pelo contrário, agrava a carga tóxica no miocárdio, podendo provocar arritmias. A prevenção real baseia-se na exclusão de resíduos alimentares industriais e no controle do risco de mortalidade via ajuste nutricional.

"Muitos pacientes buscam uma pílula mágica, ignorando que a pressão arterial e o colesterol são resultados diretos do que está em suas geladeiras. Sem a correção da dieta, qualquer terapia trata apenas os sintomas, não a causa", afirma o cardiologista Valeriy Klimov.

Mecanismos de degradação biológica

O corpo humano evoluiu para processar alimentos íntegros. O excesso de carboidratos refinados e emulsificantes causa falhas sistêmicas. Embora a intensidade do processo possa variar entre homens e mulheres devido a diferenças genéticas na estrutura cardíaca e no metabolismo, o resultado é a deterioração da saúde.

As células do pâncreas sofrem desgaste ao tentar controlar picos glicêmicos, enquanto os vasos perdem elasticidade.

"Para a maioria, a prevenção parece monótona. No entanto, a escolha diária entre uma fruta e um biscoito define se a pessoa visitará um oncologista ou endocrinologista daqui a cinco anos", observa o oncologista Vladimir Kapustin.

Dúvidas frequentes

O esporte anula o dano do fast-food? Não. A atividade física não elimina a inflamação sistêmica causada pelas gorduras trans.

Não. A atividade física não elimina a inflamação sistêmica causada pelas gorduras trans. Maionese caseira é ultraprocessada? Não, desde que não contenha conservantes ou espessantes industriais. O problema reside nas modificações laboratoriais do ingrediente.

Não, desde que não contenha conservantes ou espessantes industriais. O problema reside nas modificações laboratoriais do ingrediente. Por que ocorre a dependência? A combinação de sal, açúcar e gordura em proporções específicas (chamada de "bliss point") estimula os centros de prazer do cérebro com maior intensidade que alimentos naturais.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.