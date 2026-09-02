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Como oito semanas de salsa influenciam o bem-estar de jovens com depressão

Saúde

Um estudo da Universidade de Oxford e da fundação Oxford Health NHS mostrou que aulas regulares de salsa durante oito semanas reduziram sintomas depressivos em jovens adultos com depressão leve ou moderada. A diferença média na escala PHQ-9 foi de 2,45 pontos a favor do grupo que dançou, resultado considerado clinicamente significativo. A pesquisa não testa substituição de tratamento farmacológico ou psicoterapia em quadros graves.

Пара среднего возраста танцует сальсу в студии при мягком свете
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пара среднего возраста танцует сальсу в студии при мягком свете

Desenho e população

Foram alocados 121 participantes com 18 a 24 anos, todos com diagnóstico prévio de sintomas depressivos leves ou moderados. Metade frequentou aulas de salsa por oito semanas; a outra metade permaneceu em lista de espera mantendo a rotina habitual. O desfecho principal foi a pontuação no questionário PHQ-9 ao final do período.

Resultados

Grupo Variação média no PHQ-9
Controle (lista de espera) Sem mudança relevante
Salsa (8 semanas) Redução de 2,45 pontos

Os autores relatam ainda melhora subjetiva de bem-estar e redução de ansiedade social. O efeito é atribuído à combinação de atividade física rítmica, música e interação social não formal, que exige atenção ao momento presente e cria rotina previsível.

Limites e posicionamento dos especialistas ouvidos

A psiquiatra Maria Litvinova destaca que a intervenção atua como adjuvante e não substitui psicoterapia ou farmacoterapia em transtornos graves. O cardiologista Valery Klimov ressalta o benefício cardiovascular da atividade rítmica moderada. A psicóloga Nadezhda Osipova aponta o papel de "ponte" para reinserção social em quem evita contato por ansiedade.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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