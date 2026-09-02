Desejo de comer gelo ou giz pode indicar deficiência grave de ferro

Hemoglobina normal não descarta a falta de ferro

Um exame de sangue com níveis normais de hemoglobina pode mascarar a deficiência de ferro. Isso ocorre porque o corpo prioriza o transporte de oxigênio utilizando reservas internas, que podem estar quase esgotadas antes que a anemia se manifeste clinicamente.

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O indicador central para identificar essa carência oculta é a ferritina, proteína responsável por armazenar as reservas de ferro nos tecidos.

Por que a hemoglobina pode ser enganosa

A hemoglobina mede apenas a capacidade atual do sangue de transportar oxigênio. No entanto, o ferro é essencial para funções que vão além da produção sanguínea: atuação muscular, síntese de enzimas, suporte imunológico e saúde da pele.

Segundo Natalia Sidorova, candidata a doutora em ciências médicas da Universidade Pirogov, o organismo consome primeiro os "estoques" (ferritina) e reduz a produção de hemoglobina apenas em situações críticas. Quando a ferritina está baixa, mas a hemoglobina segue normal, configura-se a deficiência latente de ferro.

"A ferritina baixa é frequentemente descoberta por acaso em exames de rotina de pacientes com fadiga crônica, mas com hemograma normal. Enquanto as reservas não são repostas, o corpo opera no limite, aumentando a vulnerabilidade a infecções e retardando a recuperação após esforços", explica Anna Kuznetsova, médica terapeuta especialista em prevenção baseada em evidências.

Sintomas: da fadiga ao pica

A carência de ferro impacta a aparência física e as funções cognitivas. Sinais comuns incluem pele seca, unhas quebradiças e queda acentuada de cabelo. Outras manifestações físicas e emocionais são:

Fraqueza constante e fadiga rápida;

Tonturas e episódios frequentes de palpitações cardíacas;

Dificuldade de concentração.

Um sinal específico de deficiência grave é o pica (ou picacismo), caracterizado pela distorção do paladar e olfato. O paciente sente desejo intenso de consumir substâncias não alimentares, como gelo, giz ou terra, ou inalar cheiros fortes de produtos químicos (tinta, gasolina, acetona).

Diagnóstico diferencial: quando não é ferro

Sintomas como astenia e queda capilar são comuns a diversas condições, o que torna impossível o diagnóstico apenas por sinais externos. Quadros semelhantes podem ser causados por:

Disfunções da tireoide;

Deficiência de vitaminas D, B12 ou ácido fólico;

Processos inflamatórios e autoimunes ocultos;

Estresse crônico e transtornos depressivos.

Indicador Significado Hemoglobina Transporte atual de oxigênio no sangue. Ferritina Reserva de ferro nos tecidos ("estoque"). Pica Desejo de ingerir itens não comestíveis (gelo, giz).

"Não se deve iniciar a suplementação de ferro por conta própria. O excesso deste mineral é tóxico e pode danificar o fígado e o coração. Apenas um médico pode interpretar os exames, pois a ferritina pode estar falsamente elevada em casos de inflamação, mascarando a deficiência real", alerta Aleksey Ryabtsev, farmacologista clínico.

Dúvidas frequentes

É indicado tomar ferro para prevenir a queda de cabelo?

Não. Primeiro é necessário confirmar a deficiência via exames laboratoriais (ferritina, ferro sérico e TIBC). A queda capilar pode ter causas hormonais ou por estresse, tornando o suplemento inútil.

A dieta consegue reverter a ferritina baixa?

Quando as reservas já estão reduzidas (ferritina baixa), dietas ricas em carne vermelha geralmente não são suficientes para preencher os "estoques vazios" rapidamente, sendo necessária, muitas vezes, a terapia medicamentosa.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.