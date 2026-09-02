Desejo de comer gelo ou giz pode indicar deficiência grave de ferro

Um exame de sangue com níveis normais de hemoglobina pode mascarar a deficiência de ferro. Isso ocorre porque o corpo prioriza o transporte de oxigênio utilizando reservas internas, que podem estar quase esgotadas antes que a anemia se manifeste clinicamente.
O indicador central para identificar essa carência oculta é a ferritina, proteína responsável por armazenar as reservas de ferro nos tecidos.
A hemoglobina mede apenas a capacidade atual do sangue de transportar oxigênio. No entanto, o ferro é essencial para funções que vão além da produção sanguínea: atuação muscular, síntese de enzimas, suporte imunológico e saúde da pele.
Segundo Natalia Sidorova, candidata a doutora em ciências médicas da Universidade Pirogov, o organismo consome primeiro os "estoques" (ferritina) e reduz a produção de hemoglobina apenas em situações críticas. Quando a ferritina está baixa, mas a hemoglobina segue normal, configura-se a deficiência latente de ferro.
"A ferritina baixa é frequentemente descoberta por acaso em exames de rotina de pacientes com fadiga crônica, mas com hemograma normal. Enquanto as reservas não são repostas, o corpo opera no limite, aumentando a vulnerabilidade a infecções e retardando a recuperação após esforços", explica Anna Kuznetsova, médica terapeuta especialista em prevenção baseada em evidências.
A carência de ferro impacta a aparência física e as funções cognitivas. Sinais comuns incluem pele seca, unhas quebradiças e queda acentuada de cabelo. Outras manifestações físicas e emocionais são:
Um sinal específico de deficiência grave é o pica (ou picacismo), caracterizado pela distorção do paladar e olfato. O paciente sente desejo intenso de consumir substâncias não alimentares, como gelo, giz ou terra, ou inalar cheiros fortes de produtos químicos (tinta, gasolina, acetona).
Sintomas como astenia e queda capilar são comuns a diversas condições, o que torna impossível o diagnóstico apenas por sinais externos. Quadros semelhantes podem ser causados por:
|Indicador
|Significado
|Hemoglobina
|Transporte atual de oxigênio no sangue.
|Ferritina
|Reserva de ferro nos tecidos ("estoque").
|Pica
|Desejo de ingerir itens não comestíveis (gelo, giz).
"Não se deve iniciar a suplementação de ferro por conta própria. O excesso deste mineral é tóxico e pode danificar o fígado e o coração. Apenas um médico pode interpretar os exames, pois a ferritina pode estar falsamente elevada em casos de inflamação, mascarando a deficiência real", alerta Aleksey Ryabtsev, farmacologista clínico.
É indicado tomar ferro para prevenir a queda de cabelo?
Não. Primeiro é necessário confirmar a deficiência via exames laboratoriais (ferritina, ferro sérico e TIBC). A queda capilar pode ter causas hormonais ou por estresse, tornando o suplemento inútil.
A dieta consegue reverter a ferritina baixa?
Quando as reservas já estão reduzidas (ferritina baixa), dietas ricas em carne vermelha geralmente não são suficientes para preencher os "estoques vazios" rapidamente, sendo necessária, muitas vezes, a terapia medicamentosa.
Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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