Entenda por que o cérebro não perdoa cortes no tempo de descanso

O organismo humano opera sob ritmos circadianos rigorosos. Tentar reduzir o descanso noturno para aumentar a produtividade provoca falhas nos processos bioquímicos, eleva a inflamação sistêmica e amplia o risco de patologias graves.
A recomendação de oito horas de sono é uma média estatística, não um dogma médico. A duração ideal varia conforme a genética e o estado crônico dos sistemas internos. Para adultos, a norma situa-se entre 7 e 9 horas para a manutenção das capacidades cognitivas.
Os relógios biológicos controlam a termorregulação e a produção hormonal. Alterações no cronograma devido ao trabalho ou à chamada "insônia climática" geram o jetlag social. A melatonina, essencial para o início do sono, é produzida conforme o cronotipo de cada indivíduo; ignorar esse fator resulta em exaustão matinal e dificuldade de relaxamento noturno.
|Característica
|Consequência para o organismo
|Privação crônica
|Aumento do cortisol e hipertensão
|Sono fragmentado
|Redução da resposta imune e distúrbios metabólicos
A interrupção regular do sono favorece a insulinorresistência e eleva o risco de diabetes tipo II. Sem as fases de sono profundo, o cérebro perde a capacidade de processar dados eficientemente, resultando em declínio cognitivo e danos irreversíveis aos tecidos neuronais.
É possível compensar o sono nos fins de semana?
Não. Tentar recuperar o déficit no sábado intensifica o jetlag social e desregula o funcionamento dos órgãos internos.
Por que o sono após os 70 anos torna-se superficial?
Alterações etárias afetam a arquitetura do sono e a produção de melatonina, porém isso não justifica a aceitação da demência ou a interrupção do tratamento de distúrbios.
O consumo de frutas antes de dormir auxilia?
Frutos com melatonina natural podem ser úteis, mas o excesso de açúcares ou ácidos à noite sobrecarrega o trato gastrointestinal, dificultando o adormecer.
Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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