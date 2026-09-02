Entenda por que o cérebro não perdoa cortes no tempo de descanso

O organismo humano opera sob ritmos circadianos rigorosos. Tentar reduzir o descanso noturno para aumentar a produtividade provoca falhas nos processos bioquímicos, eleva a inflamação sistêmica e amplia o risco de patologias graves.

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Limites do sono e ritmos biológicos

A recomendação de oito horas de sono é uma média estatística, não um dogma médico. A duração ideal varia conforme a genética e o estado crônico dos sistemas internos. Para adultos, a norma situa-se entre 7 e 9 horas para a manutenção das capacidades cognitivas.

"Tentativas de cortar artificialmente o tempo de sono em nome da produtividade levam a um déficit de recuperação que o cérebro não perdoa", explica o neurologista Artem Sinitsyn.

Os relógios biológicos controlam a termorregulação e a produção hormonal. Alterações no cronograma devido ao trabalho ou à chamada "insônia climática" geram o jetlag social. A melatonina, essencial para o início do sono, é produzida conforme o cronotipo de cada indivíduo; ignorar esse fator resulta em exaustão matinal e dificuldade de relaxamento noturno.

Característica Consequência para o organismo Privação crônica Aumento do cortisol e hipertensão Sono fragmentado Redução da resposta imune e distúrbios metabólicos

"Pacientes frequentemente relatam fadiga sem observar a qualidade da dieta noturna, que impacta diretamente os ciclos de recuperação", pontua o gastroenterologista Sergey Danilov.

Riscos da privação crônica e táticas de recuperação

A interrupção regular do sono favorece a insulinorresistência e eleva o risco de diabetes tipo II. Sem as fases de sono profundo, o cérebro perde a capacidade de processar dados eficientemente, resultando em declínio cognitivo e danos irreversíveis aos tecidos neuronais.

Abordagem para distúrbios do sono

Sinal de alerta: A insônia é um sintoma que exige análise médica, não a automedicação com suplementos.

A insônia é um sintoma que exige análise médica, não a automedicação com suplementos. Regra dos 30 minutos: Caso não consiga dormir após meia hora, levante-se da cama. A luz forte e a ansiedade pelo tempo perdido agravam o ciclo de insônia.

Caso não consiga dormir após meia hora, levante-se da cama. A luz forte e a ansiedade pelo tempo perdido agravam o ciclo de insônia. Terapia: O padrão-ouro é a Terapia Cognitivo-Comportamental para Insônia (TCC-I), que trata os mecanismos do problema em vez de mascarar os sintomas.

"A automedicação com fármacos de farmácia, sem considerar as causas da insônia, apenas reforça o hábito patológico de não dormir na própria cama", explica o farmacologista clínico Alexey Ryabtsev.

Questões frequentes

É possível compensar o sono nos fins de semana?

Não. Tentar recuperar o déficit no sábado intensifica o jetlag social e desregula o funcionamento dos órgãos internos.

Por que o sono após os 70 anos torna-se superficial?

Alterações etárias afetam a arquitetura do sono e a produção de melatonina, porém isso não justifica a aceitação da demência ou a interrupção do tratamento de distúrbios.

O consumo de frutas antes de dormir auxilia?

Frutos com melatonina natural podem ser úteis, mas o excesso de açúcares ou ácidos à noite sobrecarrega o trato gastrointestinal, dificultando o adormecer.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.