Proteínas em excesso: a relação entre dieta e riscos vasculares

Equilíbrio Proteico: Riscos do Excesso e Necessidades Reais

O consumo exagerado de proteínas tornou-se uma tendência alimentar, mas a bioquímica do corpo humano impõe limites rigorosos. Embora essenciais para a estrutura muscular e celular, as proteínas não funcionam como um suplemento mágico; em excesso, podem sobrecarregar os rins de forma comparável ao consumo elevado de sódio.

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A eficácia da dieta proteica depende menos do volume total e mais da qualidade do perfil de aminoácidos consumidos. O corpo possui uma capacidade limitada de processamento desses nutrientes; qualquer quantia que exceda a necessidade metabólica é descartada, aumentando a carga sobre o sistema de detoxificação do organismo.

Necessidades Diárias por Perfil

A demanda proteica varia conforme o sexo e o nível de atividade física (sedentarismo versus treino de força):

Homens: entre 75 e 114 gramas por dia.

entre 75 e 114 gramas por dia. Mulheres: entre 60 e 90 gramas por dia.

"A proteína é a base, mas não se constrói uma casa apenas com tijolos, sem o cimento. Um desequilíbrio focado apenas em proteínas animais, com déficit de fibras, transforma o trato gastrointestinal em um campo de batalha. A dieta deve ser híbrida", afirma o nutricionista Aleksey Dorofeev.

Armadilhas Alimentares e Processados

O mercado oferece soluções rápidas, como snacks cárneos e laticínios proteicos, que podem esconder riscos. Enquanto 100g de queijo cottage tradicional fornecem cerca de 16g de proteína pura, versões industrializadas frequentemente contêm aditivos prejudiciais.

Fonte de Proteína Riscos e Limitações Iogurtes e Queijos Açúcares ocultos, intolerância à lactose. Snacks de Carne (Chips) Excesso de sódio, nitritos e alta densidade calórica. Leguminosas (Grão-de-bico, Lentilha) Perfil de aminoácidos incompleto, tendência a flatulência.

"Muitos confundem prevenção com autotratamento alimentar. Iniciar o uso de shakes proteicos sem analisar a função renal pode trazer consequências graves. O excesso de proteína exige acompanhamento médico", alerta a médica clínica Anna Kuznetsova.

Impacto Neurológico e Cardiovascular

A ciência observa que proteínas mal dobradas podem atuar como agentes patogênicos no cérebro. O acúmulo da proteína tau, por exemplo, é um marcador central em processos de demência e neurodegeneração, destruindo conexões neuronais anos antes dos primeiros sintomas clínicos.

Além disso, o consumo crônico excessivo de carnes pesadas impacta a saúde vascular. Segundo o cardiologista Valeriy Klimov, esse hábito é um caminho direto para a hipertensão e a aterosclerose, comprometendo a função cardíaca.

Considerações sobre Suplementação

A viabilidade de dietas estritamente vegetais depende da combinação inteligente de fontes (como cereais e leguminosas) para garantir todos os aminoácidos essenciais. Quanto aos suplementos em pó, a segurança está condicionada à saúde renal prévia e à hidratação adequada; em pacientes com patologias ocultas, o uso indiscriminado pode acelerar a falência renal.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.