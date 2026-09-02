O consumo exagerado de proteínas tornou-se uma tendência alimentar, mas a bioquímica do corpo humano impõe limites rigorosos. Embora essenciais para a estrutura muscular e celular, as proteínas não funcionam como um suplemento mágico; em excesso, podem sobrecarregar os rins de forma comparável ao consumo elevado de sódio.
A eficácia da dieta proteica depende menos do volume total e mais da qualidade do perfil de aminoácidos consumidos. O corpo possui uma capacidade limitada de processamento desses nutrientes; qualquer quantia que exceda a necessidade metabólica é descartada, aumentando a carga sobre o sistema de detoxificação do organismo.
A demanda proteica varia conforme o sexo e o nível de atividade física (sedentarismo versus treino de força):
"A proteína é a base, mas não se constrói uma casa apenas com tijolos, sem o cimento. Um desequilíbrio focado apenas em proteínas animais, com déficit de fibras, transforma o trato gastrointestinal em um campo de batalha. A dieta deve ser híbrida", afirma o nutricionista Aleksey Dorofeev.
O mercado oferece soluções rápidas, como snacks cárneos e laticínios proteicos, que podem esconder riscos. Enquanto 100g de queijo cottage tradicional fornecem cerca de 16g de proteína pura, versões industrializadas frequentemente contêm aditivos prejudiciais.
|Fonte de Proteína
|Riscos e Limitações
|Iogurtes e Queijos
|Açúcares ocultos, intolerância à lactose.
|Snacks de Carne (Chips)
|Excesso de sódio, nitritos e alta densidade calórica.
|Leguminosas (Grão-de-bico, Lentilha)
|Perfil de aminoácidos incompleto, tendência a flatulência.
"Muitos confundem prevenção com autotratamento alimentar. Iniciar o uso de shakes proteicos sem analisar a função renal pode trazer consequências graves. O excesso de proteína exige acompanhamento médico", alerta a médica clínica Anna Kuznetsova.
A ciência observa que proteínas mal dobradas podem atuar como agentes patogênicos no cérebro. O acúmulo da proteína tau, por exemplo, é um marcador central em processos de demência e neurodegeneração, destruindo conexões neuronais anos antes dos primeiros sintomas clínicos.
Além disso, o consumo crônico excessivo de carnes pesadas impacta a saúde vascular. Segundo o cardiologista Valeriy Klimov, esse hábito é um caminho direto para a hipertensão e a aterosclerose, comprometendo a função cardíaca.
A viabilidade de dietas estritamente vegetais depende da combinação inteligente de fontes (como cereais e leguminosas) para garantir todos os aminoácidos essenciais. Quanto aos suplementos em pó, a segurança está condicionada à saúde renal prévia e à hidratação adequada; em pacientes com patologias ocultas, o uso indiscriminado pode acelerar a falência renal.
Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A estrutura porosa de certos utensílios de limpeza pode esconder riscos à saúde mesmo quando a aparência sugere que o item ainda está em boas condições.