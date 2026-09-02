Cientistas criam sistema para detectar parasitas perigosos na água

Cientistas de São Petersburgo e da Crimeia estão desenvolvendo um sistema de diagnóstico por PCR para detectar parasitas perigosos em corpos d'água abertos. A nova tecnologia permite identificar agentes patogênicos na água significativamente mais rápido do que os métodos tradicionais, o que é crítico para prevenir infecções em massa.

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Como funciona o monitoramento genético

O desenvolvimento baseia-se no método de reação em cadeia da polimerase (PCR). Diferentemente da análise microscópica clássica, na qual o técnico precisa detectar fisicamente ovos ou larvas de helmintos sob a lente, o PCR busca fragmentos de DNA dos parasitas. Isso elimina o fator humano e permite notar a presença de patógenos mesmo quando sua concentração é extremamente baixa.

Os grupos de pesquisa das duas regiões concentram-se na especificidade dos sistemas de teste. Isso significa que os reagentes devem reconhecer sem erro exatamente aqueles parasitas que representam ameaça à saúde humana, sem emitir sinais falsos positivos sobre a microflora inofensiva do corpo d'água.

"O uso de testes PCR para monitoramento da água é a transição da observação passiva para a prevenção ativa. Para muitas infecções parasitárias, importa não tanto a dose, mas o próprio fato da presença do agente patogênico, já que algumas larvas são capazes de penetrar pela pele íntegra ou mucosas durante o banho", explicou a médica infectologista Svetlana Polyakova.

Limite de sensibilidade

Um dos principais problemas dos métodos de controle existentes é a baixa detectabilidade de parasitas em grandes volumes de água. Os cientistas criam sistemas capazes de reagir a vestígios mínimos de material genético. Isso é especialmente relevante para regiões do sul e zonas de veraneio, onde o aquecimento da água e a alta densidade de banhistas criam condições para a propagação da cercariose (conhecida como "coceira do banhista") e outras helmintíases.

Da laboratório às praias

O projeto prevê a criação não apenas de kits laboratoriais estacionários, mas também de versões portáteis dos testes. Isso permitirá que serviços ambientais e representantes da vigilância sanitária realizem avaliação expressa da segurança da água diretamente no local — na margem de rios, lagos ou praias marítimas.

Se os testes confirmarem a confiabilidade da metodologia, ela pode tornar-se elemento obrigatório do padrão estatal de verificação de corpos d'água antes do início da temporada de banho. Isso permitiria interditar trechos perigosos antes que apareçam as primeiras vítimas.

"Sistemas semelhantes de controle ajudam não apenas os médicos, mas também os epidemiologistas. Obtemos a possibilidade de rastrear a migração de parasitas e alertar a tempo a população sobre riscos que não podem ser determinados a olho nu pela cor ou transparência da água", destacou a médica sanitarista Nadezhda Ilina.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.