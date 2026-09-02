Chá verde auxilia na prevenção de eventos cardiovasculares graves

Café e chás: a influência dos polifenóis na longevidade

O consumo regular de café, chá verde e chá preto está associado à redução do risco de morte precoce. O principal fator determinante são os polifenóis, compostos com ação antioxidante que atuam na proteção metabólica e cardiovascular.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Зеленый чай

Café e saúde vascular

Dados do UK Biobank sugerem que o consumo de duas xícaras de café por dia é uma dose fisiologicamente adequada. Em populações asiáticas, a evidência é ainda mais expressiva: a ingestão de cinco porções diárias está relacionada a uma redução de 28% no risco de óbito por todas as causas. O mecanismo baseia-se na capacidade dos antioxidantes de mitigar processos inflamatórios sistêmicos e proteger a rede vascular.

"O café não é uma panaceia, mas uma ferramenta de estimulação dos processos metabólicos. Os polifenóis funcionam como um escudo contra o estresse oxidativo, porém é fundamental que o produto seja consumido puro, sem a adição de xaropes açucarados", explicou o cardiologista Valeriy Klimov em entrevista à Pravda.Ru.

Chá verde: ação celular e cardiovascular

O diferencial do chá verde é a presença do epigalocatequina galato, substância que atua contra a divisão patológica de células. O consumo regular contribui para a diminuição da probabilidade de eventos cardiovasculares graves. Para preservar as moléculas sensíveis do chá, recomenda-se que a água de infusão não ultrapasse os 80 graus Celsius.

Chá preto e proteção cognitiva

Por ser um produto fermentado, o chá preto auxilia no controle da pressão arterial e na redução dos níveis de colesterol LDL (colesterol "ruim"). Em idosos, a ingestão regular do напиток está associada à desaceleração de processos neurodegenerativos no cérebro.

"Muitas vezes subestimamos o chá preto em comparação ao verde. Ele é um recurso preventivo potente para a manutenção das funções cognitivas, desde que consumido sem excesso de adoçantes", afirmou a terapeuta Anna Kuznetsova à Pravda.Ru.

Bebida Ação Principal Café Supressão de inflamação sistêmica Chá Preto Controle do colesterol e suporte cognitivo

Considerações de segurança e uso

Limite de consumo: A ciência indica entre 2 a 5 xícaras de café por dia; doses superiores podem provocar taquicardia.

A ciência indica entre 2 a 5 xícaras de café por dia; doses superiores podem provocar taquicardia. Interação medicamentosa: Os taninos presentes nos chás podem interferir na absorção de alguns medicamentos. Recomenda-se um intervalo de uma hora entre a ingestão da bebida e o remédio.

Os taninos presentes nos chás podem interferir na absorção de alguns medicamentos. Recomenda-se um intervalo de uma hora entre a ingestão da bebida e o remédio. Contraindicações gástricas: Dores abdominais após o café podem indicar gastrite ou Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE), pois a bebida estimula a produção de ácido clorídrico.

Dores abdominais após o café podem indicar gastrite ou Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE), pois a bebida estimula a produção de ácido clorídrico. Qualidade do produto: O chá em folhas é preferível ao de saquinho, que frequentemente contém partículas finas com menor concentração de antioxidantes.

"Qualquer bebida é apenas parte de um conjunto. Nenhum chá anula os efeitos de uma dieta inadequada ou da ausência de atividade física", alertou a médica generalista Elena Morozova em conversa com a Pravda.Ru.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.