O consumo regular de café, chá verde e chá preto está associado à redução do risco de morte precoce. O principal fator determinante são os polifenóis, compostos com ação antioxidante que atuam na proteção metabólica e cardiovascular.
Dados do UK Biobank sugerem que o consumo de duas xícaras de café por dia é uma dose fisiologicamente adequada. Em populações asiáticas, a evidência é ainda mais expressiva: a ingestão de cinco porções diárias está relacionada a uma redução de 28% no risco de óbito por todas as causas. O mecanismo baseia-se na capacidade dos antioxidantes de mitigar processos inflamatórios sistêmicos e proteger a rede vascular.
O diferencial do chá verde é a presença do epigalocatequina galato, substância que atua contra a divisão patológica de células. O consumo regular contribui para a diminuição da probabilidade de eventos cardiovasculares graves. Para preservar as moléculas sensíveis do chá, recomenda-se que a água de infusão não ultrapasse os 80 graus Celsius.
Por ser um produto fermentado, o chá preto auxilia no controle da pressão arterial e na redução dos níveis de colesterol LDL (colesterol "ruim"). Em idosos, a ingestão regular do напиток está associada à desaceleração de processos neurodegenerativos no cérebro.
|Bebida
|Ação Principal
|Café
|Supressão de inflamação sistêmica
|Chá Preto
|Controle do colesterol e suporte cognitivo
Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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