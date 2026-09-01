Por que a infecção por HPV pode permanecer indetectável por anos

A maioria dos casos de câncer do colo do útero é desencadeada pelo vírus do papiloma humano (HPV). O perigo reside na natureza silenciosa da infecção, que pode permanecer indetectável por anos antes de evoluir para uma neoplasia maligna, alerta o oncologista Alexei Glebov, do Departamento de Oncoginecologia do Dispensário Clínico Oncológico Regional.
Estima-se que cerca de 80% da população contrairá o HPV ao longo da vida. Em geral, o sistema imunológico elimina o vírus em um ou dois anos, impedindo a progressão da doença. Contudo, as cepas de alto risco oncogênico — especificamente os tipos 16 e 18 — representam uma ameaça severa: elas penetram nas camadas profundas do epitélio e integram-se ao DNA celular, interrompendo o controle da divisão das células.
Esse mecanismo resulta na displasia, um estado pré-canceroso. Sem a devida intervenção, os tecidos podem se transformar em um tumor em um período de 5 a 10 anos.
Segundo Alexei Glebov, o aspecto mais crítico da doença é a ausência total de sintomas nas fases iniciais. A mulher pode sentir-se saudável por anos. Os sinais de alerta geralmente surgem apenas quando a neoplasia já está invadindo tecidos adjacentes:
A correlação entre o HPV e o câncer do colo do útero está confirmada em quase 99% dos casos, tornando o rastreio regular a ferramenta mais eficaz de prevenção. O esquema de exames recomendado é:
|Faixa Etária
|Exame Recomendado
|Periodicidade
|A partir dos 21 anos
|Citologia vaginal (Papanicolau)
|A cada três anos
|Após os 30 anos
|Papanicolau + Teste de HPV (cepas oncogênicas)
|Conforme orientação médica
A detecção do vírus não é um diagnóstico definitivo de câncer. Embora não existam medicamentos antivirais capazes de erradicar completamente o HPV do organismo, a medicina consegue tratar as lesões causadas por ele. A remoção cirúrgica precoce de áreas alteradas do colo do útero permite a cura total da paciente e a preservação da fertilidade.
Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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