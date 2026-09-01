Molhos industrializados e ganho de peso: quando o hábito vira risco

O hábito de utilizar molhos industrializados para temperar a comida costuma ser a causa invisível do ganho de peso. Muitas dessas embalagens contêm quantidades excessivas de gorduras, açúcares e sal, que transformam ingredientes leves em pratos hipercalóricos. No entanto, é possível manter o sabor dos alimentos reduzindo a carga para o organismo ao escolher alternativas que ofereçam a mesma textura e densidade, mas sem aditivos artificiais.

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O iogurte natural sem açúcar funciona como uma base versátil para molhos caseiros. Para aproximar o sabor do paladar tradicional, basta adicionar mostarda e suco de limão. Essa mistura é indicada para saladas de vegetais, pois preserva o frescor dos ingredientes sem pesar na textura. Para quem prefere opções mais espessas, a nata ou o creme de leite com teor de gordura moderado são caminhos viáveis.

Um ponto de atenção é a validade: molhos caseiros duram muito menos que os industriais. Como não possuem conservantes ou altas doses de vinagre, devem ser preparados preferencialmente no momento do consumo. Essa mudança permite, inclusive, um controle rigoroso sobre a quantidade de sal ingerida.

Para substituir pastas gordurosas em sanduíches e aperitivos, o abacate maduro é uma alternativa eficiente. Sua polpa possui textura cremosa e gorduras insaturadas. Ao amassar o fruto com um garfo e adicionar um fio de azeite, obtém-se uma pasta nutritiva.

Outra opção para quem busca saciedade em sanduíches é o queijo cottage ou ricota batida com ervas finas. Segundo o nutricionista Alexei Dorofeev, esse tipo de mousse oferece maior aporte proteico e prolonga a sensação de saciedade.

Caso a consistência do queijo cremoso esteja muito seca, é possível diluí-lo com algumas colheres de kefir ou iogurte natural para alcançar a textura ideal para acompanhar carnes ou guarnições de legumes. Contudo, é importante observar a composição dos alimentos, pois o excesso de certos itens na dieta pode exigir cautela.

A transição para sabores mais naturais deve ser gradual para evitar a desistência. Uma estratégia recomendada é misturar o molho industrializado ao iogurte em proporção de 1:1. Com o tempo, a quantidade do componente gorduroso é reduzida, adaptando as papilas gustativas a sabores mais leves.

Um alerta necessário: produtos rotulados como "light" nem sempre são a melhor escolha. Muitas vezes, a redução de gordura é compensada com o aumento de açúcar para manter o sabor. A leitura atenta do rótulo é a única forma de garantir uma escolha consciente no supermercado.

Substituições sugeridas:

Maionese em saladas $\rightarrow$ Iogurte com mostarda e limão

Pastas de pão $\rightarrow$ Purê de abacate ou queijo cottage

Molhos para carne $\rightarrow$ Creme de leite/nata com alho e especiarias

Molhos densos $\rightarrow$ Ricota ou queijo cremoso com ervas