Contato físico com cães e o impacto nos níveis de cortisol e ocitocina

Ter um cachorro em casa altera mais do que a rotina doméstica; a convivência com o animal impacta indicadores físicos e mentais do tutor. As caminhadas diárias, por exemplo, combatem os efeitos do sedentarismo, auxiliando na saúde cardiovascular e no bem-estar geral.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Мужчина и собака-поводырь на улице

Coração e mente em movimento

A presença de um cão impõe a necessidade de atividades ao ar livre. Mesmo trajetos curtos, realizados várias vezes ao dia, aumentam a mobilidade do tutor, evitando a estagnação sanguínea e mantendo o tônus muscular — fator essencial para quem passa longas horas sentado em frente ao computador.

Segundo a médica generalista Elena Morozova, o animal funciona como um estímulo constante ao movimento. A exposição a diferentes condições climáticas durante os passeios ajuda a fortalecer o sistema vascular. Para muitos, essa carga moderada e constante é mais sustentável do que visitas esporádicas e intensas à academia.

Além do ganho físico, há o benefício psicológico. O foco no comportamento do animal e a mudança de ambiente permitem que o tutor se desligue de pressões profissionais e problemas cotidianos, criando uma barreira natural contra o acúmulo de tensão nervosa.

Equilíbrio hormonal e o toque

O contato físico com o pet desencadeia reações químicas no organismo. Acariciar o cachorro reduz a concentração de cortisol no sangue, hormônio associado à ansiedade e ao estresse crônico, comum em centros urbanos. Essa interação auxilia o corpo a se recuperar mais rapidamente de eventos estressantes.

A psiquiatra Maria Litvinova explica que esse contato estimula a produção de ocitocina, hormônio ligado aos sentimentos de confiança, afeto e tranquilidade. Esse mecanismo oferece suporte emocional, fazendo com que a pessoa se sinta acolhida e necessária, o que estabiliza o humor.

O cuidado com outro ser vivo também pode mitigar estados de apatia, já que o animal demanda atenção e engajamento ativo. No entanto, esse suporte emocional deve fazer parte de um cuidado integral com a saúde.

Limites da convivência: quando buscar ajuda médica

Embora a companhia de um cão seja um aliado na prevenção e manutenção da saúde, ela não substitui a assistência médica profissional. A interação com o animal não é capaz de tratar patologias clínicas ou transtornos psiquiátricos que exijam intervenção medicamentosa ou psicoterapêutica.

A médica terapeuta Anna Kuznetsova ressalta que o animal auxilia na profilaxia, mas não cura doenças clínicas. A disciplina no cumprimento de prescrições médicas deve ser a prioridade, enquanto a interação com o pet atua como um complemento positivo à terapia principal.

O equilíbrio entre o acompanhamento médico e a vida ativa com o cachorro estrutura a rotina e promove emoções positivas, favorecendo a recuperação e a vitalidade do tutor.