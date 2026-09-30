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Poluição doméstica e cérebro: a relação entre a qualidade do ar e a memória

Saúde

A qualidade do ar dentro de casa pode influenciar a agilidade mental, especialmente em adultos a partir dos 40 anos. Um estudo publicado na revista Scientific Reports indica que o uso de purificadores de ar com filtro HEPA por apenas um mês está associado a uma melhora nas funções cognitivas desse grupo.

Девушка использует очиститель воздуха
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Девушка использует очиститель воздуха

Os filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air) atuam removendo partículas finas da atmosfera. A ciência já correlacionou a exposição a esses poluentes ao surgimento de doenças respiratórias, cardiovasculares e distúrbios neurodegenerativos, como as doenças de Alzheimer e Parkinson. O objetivo da pesquisa foi verificar se a redução direta desses poluentes no ambiente doméstico poderia impactar a capacidade mental.

O estudo acompanhou 119 voluntários, com idades entre 30 e 74 anos, residentes em Somerville, Massachusetts. A cidade foi escolhida por estar próxima a grandes rodovias, o que garante a exposição constante a emissões veiculares.

Para garantir a precisão, os participantes foram divididos em dois grupos. Um grupo utilizou o purificador real por um mês, seguido de um intervalo e depois um aparelho simulador (que emitia o mesmo som e aparência, mas não filtrava o ar). O segundo grupo seguiu a ordem inversa.

Os pesquisadores avaliaram a memória visual, a velocidade motora, as funções executivas e a flexibilidade mental. Para testar a última, foi utilizado um exercício de alternância no desenho de linhas entre números e letras.

Os resultados mostraram que o efeito foi mais evidente em pessoas com 40 anos ou mais. Esse grupo realizou as tarefas de flexibilidade mental e funções executivas 12% mais rápido após o uso do filtro HEPA real do que após o simulador. O dado permaneceu relevante mesmo considerando o tempo de permanência nos locais e os níveis de estresse durante os testes.

Embora a porcentagem pareça baixa, os autores comparam esse ganho ao efeito cognitivo obtido com o aumento da atividade física diária. Evitar a queda das funções cognitivas é considerado um fator relevante para o bem-estar a longo prazo.

A hipótese para esse fenômeno é a proteção da substância branca do cérebro, responsável pela transmissão de sinais elétricos entre diferentes regiões. As áreas que controlam as funções executivas seriam as mais sensíveis às partículas finas de poluição.

Apesar dos achados, o estudo apresenta limites importantes: a amostra contou com menos de 10 pessoas acima de 60 anos, o que impede a generalização para idosos; o período de observação foi de apenas um mês; e a relação direta entre a filtragem do ar e a proteção da substância branca permanece como uma hipótese a ser confirmada.

O próximo passo dos cientistas será analisar a alteração de metabólitos nas células para entender se a purificação do ar consegue não apenas proteger o cérebro, mas também reverter parte do declínio cognitivo.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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