Sêmola no prato: quando a baixa quantidade de fibras vira benefício

Muitos consideram a sêmola (farinha de trigo para mingau) um alimento sem valor nutricional. No entanto, a dietética atual indica que, dependendo da escolha do grão e da forma de consumo, ela pode auxiliar a digestão e proporcionar a recuperação rápida de energias. O baixo teor de fibras, que costuma ser visto como desvantagem, torna-se um benefício em contextos clínicos específicos.
A base da sêmola é o amido, composto por carboidratos complexos. Diferente dos açúcares simples, o amido fornece combustível para o cérebro e músculos de forma gradual. Contudo, como o grão não possui a casca rígida, a quebra desses carboidratos ocorre mais rápido do que em cereais integrais.
A forma como o grão é processado determina como o corpo utiliza as calorias. Se a moagem for excessiva, perdem-se a maior parte dos minerais presentes nas camadas externas.
"A sêmola é indicada para quem está em recuperação de infecções alimentares graves ou após cirurgias no trato gastrointestinal. Ela não agride a mucosa e é quase totalmente absorvida, evitando processos de fermentação", explica a médica infectologista Svetlana Polyakova.
Um erro comum é basear a nutrição apenas nos dados da embalagem. As informações nutricionais referem-se a 100g do produto seco, enquanto a porção preparada costuma ser menor. Isso significa que a quantidade real de vitaminas e proteínas no prato é inferior à esperada, tornando essencial complementar a dieta com outras fontes de nutrientes para suprir a carência de fibras.
Existem três situações principais onde este alimento é vantajoso:
"Para pacientes com crises de gastrite ou úlcera, recomendamos mingaus com textura envolvente. Eles criam uma barreira protetora que auxilia na recuperação da mucosa. O ponto principal é observar se a combinação com leite não causa desconforto individual", esclarece o médico gastroenterologista Sergey Danilov.
A qualidade nutricional depende do trigo utilizado. No mercado, predominam dois tipos:
Marca "M" (Trigo Mole): Possui textura delicada e cozimento rápido, mas apresenta o maior índice glicêmico e menor teor de proteínas. Funciona mais como um acompanhamento energético ou sobremesa.
Marca "T" (Trigo Duro): É a opção preferível para o consumo diário. Possui cor creme, exige mais tempo de preparo e preserva mais micronutrientes.
"A sêmola de trigo duro contém mais magnésio e potássio, minerais essenciais para a saúde do coração e a regulação da pressão arterial", destaca o nutricionista Aleksey Dorofeev.
Por que a sêmola é associada ao ganho de peso?Devido à alta densidade energética e baixa quantidade de fibras. A saciedade dura menos do que a provocada por alimentos como a aveia ou o trigo integral, o que pode levar a comer mais ao longo do dia.
A falta de fibras é grave? Para pessoas saudáveis, é uma lacuna que deve ser preenchida com frutas e vegetais. Já para quem enfrenta inflamações intestinais, a ausência de fibras grosseiras é justamente a principal vantagem terapêutica do produto.
Quem deve priorizar a marca "T"? Principalmente pessoas que monitoram os níveis de açúcar no sangue ou buscam aumentar a ingestão de proteínas vegetais, já que o trigo duro libera energia de forma mais lenta no metabolismo.
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