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Sêmola no prato: quando a baixa quantidade de fibras vira benefício

Saúde

Muitos consideram a sêmola (farinha de trigo para mingau) um alimento sem valor nutricional. No entanto, a dietética atual indica que, dependendo da escolha do grão e da forma de consumo, ela pode auxiliar a digestão e proporcionar a recuperação rápida de energias. O baixo teor de fibras, que costuma ser visto como desvantagem, torna-se um benefício em contextos clínicos específicos.

Манная каша на воде
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Манная каша на воде

Energia sem sobrecarga digestiva

A base da sêmola é o amido, composto por carboidratos complexos. Diferente dos açúcares simples, o amido fornece combustível para o cérebro e músculos de forma gradual. Contudo, como o grão não possui a casca rígida, a quebra desses carboidratos ocorre mais rápido do que em cereais integrais.

A forma como o grão é processado determina como o corpo utiliza as calorias. Se a moagem for excessiva, perdem-se a maior parte dos minerais presentes nas camadas externas.

"A sêmola é indicada para quem está em recuperação de infecções alimentares graves ou após cirurgias no trato gastrointestinal. Ela não agride a mucosa e é quase totalmente absorvida, evitando processos de fermentação", explica a médica infectologista Svetlana Polyakova.

Um erro comum é basear a nutrição apenas nos dados da embalagem. As informações nutricionais referem-se a 100g do produto seco, enquanto a porção preparada costuma ser menor. Isso significa que a quantidade real de vitaminas e proteínas no prato é inferior à esperada, tornando essencial complementar a dieta com outras fontes de nutrientes para suprir a carência de fibras.

Quando a sêmola é recomendada

Existem três situações principais onde este alimento é vantajoso:

  • Sensibilidade gástrica: A ausência de fibras grosseiras torna a sêmola segura para quem possui estômago sensível ou processos erosivos, pois a digestão exige menos esforço do sistema enzimático.
  • Necessidade de energia imediata: É útil antes de atividades físicas intensas ou períodos de alta demanda intelectual, fornecendo energia mais rapidamente que grãos integrais.
  • Suporte ao sistema nervoso: Grãos de qualidade contêm vitaminas do complexo B, que auxiliam no combate aos sinais de fadiga crônica.
"Para pacientes com crises de gastrite ou úlcera, recomendamos mingaus com textura envolvente. Eles criam uma barreira protetora que auxilia na recuperação da mucosa. O ponto principal é observar se a combinação com leite não causa desconforto individual", esclarece o médico gastroenterologista Sergey Danilov.

Como escolher: Marca "T" vs Marca "M"

A qualidade nutricional depende do trigo utilizado. No mercado, predominam dois tipos:

Marca "M" (Trigo Mole): Possui textura delicada e cozimento rápido, mas apresenta o maior índice glicêmico e menor teor de proteínas. Funciona mais como um acompanhamento energético ou sobremesa.

Marca "T" (Trigo Duro): É a opção preferível para o consumo diário. Possui cor creme, exige mais tempo de preparo e preserva mais micronutrientes.

"A sêmola de trigo duro contém mais magnésio e potássio, minerais essenciais para a saúde do coração e a regulação da pressão arterial", destaca o nutricionista Aleksey Dorofeev.

Dúvidas comuns

Por que a sêmola é associada ao ganho de peso?Devido à alta densidade energética e baixa quantidade de fibras. A saciedade dura menos do que a provocada por alimentos como a aveia ou o trigo integral, o que pode levar a comer mais ao longo do dia.

A falta de fibras é grave? Para pessoas saudáveis, é uma lacuna que deve ser preenchida com frutas e vegetais. Já para quem enfrenta inflamações intestinais, a ausência de fibras grosseiras é justamente a principal vantagem terapêutica do produto.

Quem deve priorizar a marca "T"? Principalmente pessoas que monitoram os níveis de açúcar no sangue ou buscam aumentar a ingestão de proteínas vegetais, já que o trigo duro libera energia de forma mais lenta no metabolismo.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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