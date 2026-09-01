Fadiga constante e desânimo: quando a dieta restritiva pode ser a causa

A fadiga constante e a sensação de desânimo podem ser sinais de que a dieta está excessivamente restritiva. Muitas pessoas eliminam completamente os carboidratos na tentativa de perder peso rapidamente, mas excluir não apenas os doces, mas também pães e vegetais, pode comprometer o funcionamento do organismo.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Запечённая треска с зеленью

Os carboidratos são o combustível principal do cérebro e dos músculos. A ausência desses nutrientes resulta em queda de energia e afeta a microbiota intestinal, que depende das fibras para se manter saudável. O ponto central não é a exclusão total, mas a escolha da qualidade e do momento do consumo.

Existe uma diferença fundamental entre os tipos de carboidratos. Os simples, presentes em doces e massas refinadas, provocam um pico rápido de energia seguido por uma fome intensa. Já os complexos são digeridos lentamente, mantendo a saciedade por três ou quatro horas, o que reduz a necessidade de lanches constantes. Como a atividade do corpo tende a diminuir ao longo do dia, recomenda-se priorizar proteínas nas refeições noturnas.

O modo de preparo também altera a qualidade nutricional. Alimentos cozidos, assados ou refogados preservam as fibras e mantêm a densidade calórica sob controle, enquanto a fritura em óleo adiciona calorias e altera as propriedades do alimento.

Para montar um cardápio equilibrado, a base deve ser composta por grãos integrais, como aveia em flocos, quinoa, arroz integral e trigo sarraceno. Versões refinadas, como o arroz branco ou mingaus instantâneos, perdem a maior parte dos nutrientes durante o processamento. No caso das massas, a recomendação é optar por aquelas feitas de trigo duro (categoria A).

Nos vegetais e frutas, a seleção deve ser criteriosa. Alimentos ricos em amido, como batata e cenoura, são preferencialmente consumidos assados e com moderação. As leguminosas — feijão, lentilha e grão-de-bico — são opções valiosas por combinarem fibras e proteínas vegetais. Entre as frutas, maçãs e cítricos são preferíveis em relação a bananas e uvas, que possuem maior concentração de açúcar.

"É importante observar o equilíbrio de todos os nutrientes, ajustando a dieta ao nível de atividade física e aos objetivos individuais", explica a médica generalista Elena Morozova em conversa com a Pravda.Ru.

Resumo de impacto nutricional:

Grãos integrais: Promovem saciedade prolongada e estabilidade glicêmica.

Promovem saciedade prolongada e estabilidade glicêmica. Pães brancos e doces: Geram energia imediata, mas provocam fome rápida.

Geram energia imediata, mas provocam fome rápida. Leguminosas: Oferecem aporte de proteínas vegetais e fibras.

Oferecem aporte de proteínas vegetais e fibras. Frutas muito doces: Possuem alta carga de açúcares naturais.