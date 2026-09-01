Café e comidas gordurosas na ressaca: por que esses hábitos podem piorar a situação

Tentar aliviar os sintomas da ressaca com pratos gordurosos, carnes condimentadas ou café forte costuma causar o efeito oposto ao desejado. De acordo com o médico narcologista Sergey Litkov, da clínica AlkoSpas, esses métodos populares ignoram a raiz do problema: a intoxicação sistêmica e a desidratação crítica do organismo.

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Em vez de sobrecarregar o sistema digestório, a prioridade deve ser a recuperação do equilíbrio hidroeletrolítico. Não existe um alimento universal capaz de eliminar a ressaca instantaneamente.

O corpo, após o consumo de álcool, necessita de hidratação e não de excessos culinários. Forçar a alimentação em casos de náuseas e fraqueza pode ser contraindicado. A recomendação é priorizar a ingestão de água, água mineral sem gás ou soluções eletrolíticas de farmácia, consumidas em pequenos goles.

A alimentação deve ser retomada apenas quando houver apetite real, optando-se por opções leves, como caldos de galinha, arroz ou bananas.

O consumo de gorduras não "neutraliza" o álcool; pelo contrário, impõe um esforço duplo ao fígado e ao estômago. Alimentos pesados retardam a eliminação de toxinas e sobrecarregam o pâncreas.

Outro equívoco comum é o uso de salmoura. Embora o sal ajude a reter líquidos, marinadas que contêm vinagre podem irritar a mucosa gástrica. O café também apresenta riscos: o alerta momentâneo não resolve a falta de água e, em pessoas hipertensas, pode provocar picos de pressão arterial.

Sintomas como vômitos persistentes, convulsões ou dores no coração não devem ser tratados com alimentação doméstica e exigem assistência médica imediata.

Para quem busca a recuperação gradual, os alimentos mais seguros são a aveia preparada com água, arroz cozido, vegetais assados e caldos magros, por serem de fácil digestão. Já o fast-food e frituras apenas aumentam a carga sobre o fígado, que já está processando os subprodutos do etanol.