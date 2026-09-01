Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Acordar cansado após 8 horas de sono: sinais de que a qualidade falhou

Saúde

Acordar com a sensação de cansaço, mesmo após oito horas de sono, é um sinal de que a qualidade da recuperação noturna está comprometida. Cabeça pesada, falta de energia e a dependência imediata de café indicam que o corpo não atingiu o descanso necessário.

Кошка спит рядом с человеком
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Кошка спит рядом с человеком

Um dos primeiros pontos a analisar é a carga horária. A necessidade de sono é individual e varia, em geral, entre 4 e 12 horas. Se o tempo padrão não é suficiente para recuperar o vigor, aumentar a duração do sono em uma hora durante uma semana pode ajudar a identificar se você pertence ao grupo de pessoas que naturalmente precisam de mais tempo para a recuperação do sistema nervoso.

Outro fator determinante é a regularidade. A variação brusca no horário de acordar entre dias úteis e finais de semana gera o chamado "jet lag social". Essa instabilidade desregula a produção de cortisol e melatonina, mantendo o organismo em estado de estresse. Para estabilizar os ritmos circadianos, a orientação é manter o horário de despertar constante, inclusive aos sábados e domingos.

O ambiente do quarto também interfere diretamente. Luz, ruídos e temperatura inadequada tornam as fases do sono superficiais. Além disso, o uso de colchões excessivamente rígidos pode causar inquietação motora, impedindo que o cérebro alcance as fases de sono profundo.

No entanto, quando as condições externas são ideais e a fadiga persiste, a causa pode ser biológica. Deficiências de ferro, vitaminas do grupo B e D, ou alterações na função da tireoide impactam a disposição. Nesses casos, a avaliação médica é necessária para identificar questões somáticas ou quadros de ansiedade e depressão.

Existem também distúrbios específicos que impedem o descanso real. A apneia do sono, frequentemente acompanhada de ronco, causa interrupções respiratórias sucessivas durante a noite. O cérebro é forçado a despertar brevemente para retomar a respiração, o que fragmenta o sono. Mesmo que a pessoa passe a noite inteira na cama, a mente não descansa. Outro exemplo é a síndrome das pernas inquietas.

Se a sensação de cansaço não desaparece após ajustes de hábito, ou se há presença de ronco intenso e sonolência diurna persistente, a indicação é procurar um médico somnologista para a realização de exames especializados, como a polissonografia.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Meias e calçados abertos: a aposta para enfrentar a meia estação
Mulher
Meias e calçados abertos: a aposta para enfrentar a meia estação
Dicas de materiais e formas para escolher calçados de outono atuais
Mulher
Dicas de materiais e formas para escolher calçados de outono atuais
Especialistas analisam como a decoração e a organização influenciam o ambiente
Casa, Reforma e Imóveis
Especialistas analisam como a decoração e a organização influenciam o ambiente
Mais populares
O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27

A moda para a temporada 2026/27 propõe mudanças nas proporções do denim, afastando-se de volumes exagerados em favor de cortes mais precisos.

O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27
Como usar balaclavas e ushankas volumosas sem perder a elegância
Como usar balaclavas e ushankas volumosas sem perder a elegância
Assistentes intrusivos e direção lenta: os pontos fracos do Chery Tiggo 4
VW Tukan: a nova picape compacta que chega para substituir a Saveiro no Brasil
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Manteiga no ganache: a técnica simples para conquistar o efeito espelhado
Banheiro elegante: detalhes simples que mudam a percepção do ambiente
Biscoito de maçã na frigideira: o segredo para uma casquinha caramelizada
Biscoito de maçã na frigideira: o segredo para uma casquinha caramelizada
últimos materiais
Servoacionamento vs elétrico: onde a maioria dos motoristas se engana
Pneu ou cobertura? O erro técnico comum que muitos motoristas cometem
Acordar cansado após 8 horas de sono: sinais de que a qualidade falhou
Lavatera: a planta que esconde cercas e muros sem precisar de suportes
Cansado demais para treinar? O erro que pode levar ao abandono do esporte
Cães conseguem esquecer seus antigos donos ao mudar de casa?
Torta de abobrinha com arroz: a base inusitada que muda a textura
Técnica de reprogramação celular abre caminho para tratar Alzheimer
O segredo do preço do diesel: por que a destilação simples não basta
Mochila escolar pesada: quando a carga pode prejudicar a coluna
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.