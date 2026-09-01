Acordar cansado após 8 horas de sono: sinais de que a qualidade falhou

Acordar com a sensação de cansaço, mesmo após oito horas de sono, é um sinal de que a qualidade da recuperação noturna está comprometida. Cabeça pesada, falta de energia e a dependência imediata de café indicam que o corpo não atingiu o descanso necessário.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Кошка спит рядом с человеком

Um dos primeiros pontos a analisar é a carga horária. A necessidade de sono é individual e varia, em geral, entre 4 e 12 horas. Se o tempo padrão não é suficiente para recuperar o vigor, aumentar a duração do sono em uma hora durante uma semana pode ajudar a identificar se você pertence ao grupo de pessoas que naturalmente precisam de mais tempo para a recuperação do sistema nervoso.

Outro fator determinante é a regularidade. A variação brusca no horário de acordar entre dias úteis e finais de semana gera o chamado "jet lag social". Essa instabilidade desregula a produção de cortisol e melatonina, mantendo o organismo em estado de estresse. Para estabilizar os ritmos circadianos, a orientação é manter o horário de despertar constante, inclusive aos sábados e domingos.

O ambiente do quarto também interfere diretamente. Luz, ruídos e temperatura inadequada tornam as fases do sono superficiais. Além disso, o uso de colchões excessivamente rígidos pode causar inquietação motora, impedindo que o cérebro alcance as fases de sono profundo.

No entanto, quando as condições externas são ideais e a fadiga persiste, a causa pode ser biológica. Deficiências de ferro, vitaminas do grupo B e D, ou alterações na função da tireoide impactam a disposição. Nesses casos, a avaliação médica é necessária para identificar questões somáticas ou quadros de ansiedade e depressão.

Existem também distúrbios específicos que impedem o descanso real. A apneia do sono, frequentemente acompanhada de ronco, causa interrupções respiratórias sucessivas durante a noite. O cérebro é forçado a despertar brevemente para retomar a respiração, o que fragmenta o sono. Mesmo que a pessoa passe a noite inteira na cama, a mente não descansa. Outro exemplo é a síndrome das pernas inquietas.

Se a sensação de cansaço não desaparece após ajustes de hábito, ou se há presença de ronco intenso e sonolência diurna persistente, a indicação é procurar um médico somnologista para a realização de exames especializados, como a polissonografia.