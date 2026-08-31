Mochila escolar pesada: quando a carga pode prejudicar a coluna

Muitos pais ignoram o peso da mochila escolar, mas o excesso de carga pode impactar a coluna do estudante. De acordo com o médico Alexander Sautenko, no projeto "Saúde na Escola" do Ministério da Educação, o peso total da mochila cheia não deve ultrapassar 10% da massa corporal da criança.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Пустой школьный класс с синим рюкзаком на парте

Para quem pesa 30 kg, por exemplo, o limite máximo para livros e cadernos é de 3 kg. Quando esse limite é ignorado, a sobrecarga nas costas pode favorecer o desenvolvimento de escoliose e outras alterações posturais.

Para reduzir a pressão sobre a coluna, a recomendação é priorizar modelos com duas alças nos ombros em vez de bolsas de um lado só, o que distribui melhor o peso. Além disso, o tamanho da mochila deve ser proporcional ao corpo da criança para garantir o ajuste correto.

Caso a criança relate dores nos ombros ou nas costas, é fundamental buscar a avaliação de um médico para diagnosticar a causa e analisar a carga transportada.