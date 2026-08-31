Cansaço excessivo e falta de ar: quando os sinais podem alertar sobre o coração

Muitas pessoas ignoram sinais sutis do corpo, confundindo-os com cansaço comum ou reflexos de um dia estressante. No entanto, alguns desses sintomas podem surgir dias antes de um infarto do miocárdio, servindo como alertas precoces.
Entre os sinais que podem manifestar-se antes de um evento cardíaco agudo estão:
O ponto crucial é a persistência desses sintomas. Quando essas sensações duram vários dias, a consulta médica torna-se necessária para investigar a saúde do coração e descartar patologias.
Observa-se, atualmente, um aumento de casos de infarto em pessoas jovens. O estresse e hábitos de vida inadequados são apontados como os principais fatores de risco. Para a prevenção, recomendam-se exames médicos regulares, alimentação equilibrada e a prática de atividades físicas.
Se surgirem sinais clássicos de um infarto agudo — como dor intensa e opressiva no peito, falta de ar severa e suor frio —, é fundamental chamar a emergência médica imediatamente. Nesses casos, a rapidez no atendimento é determinante para a sobrevivência.
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