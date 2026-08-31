Cansaço excessivo e falta de ar: quando os sinais podem alertar sobre o coração

Muitas pessoas ignoram sinais sutis do corpo, confundindo-os com cansaço comum ou reflexos de um dia estressante. No entanto, alguns desses sintomas podem surgir dias antes de um infarto do miocárdio, servindo como alertas precoces.

Photo: flickr.com by Алекс Проймос, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Врач

Entre os sinais que podem manifestar-se antes de um evento cardíaco agudo estão:

Cansaço excessivo e queda na capacidade de realizar tarefas habituais;

Desconforto ou dores na região do coração, tórax ou pescoço;

Falta de ar e tontura;

Irritabilidade aumentada.

O ponto crucial é a persistência desses sintomas. Quando essas sensações duram vários dias, a consulta médica torna-se necessária para investigar a saúde do coração e descartar patologias.

Observa-se, atualmente, um aumento de casos de infarto em pessoas jovens. O estresse e hábitos de vida inadequados são apontados como os principais fatores de risco. Para a prevenção, recomendam-se exames médicos regulares, alimentação equilibrada e a prática de atividades físicas.

Se surgirem sinais clássicos de um infarto agudo — como dor intensa e opressiva no peito, falta de ar severa e suor frio —, é fundamental chamar a emergência médica imediatamente. Nesses casos, a rapidez no atendimento é determinante para a sobrevivência.