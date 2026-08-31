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Dificuldade para pegar no sono: quando as plantas medicinais podem ajudar

Saúde

A dificuldade para pegar no sono geralmente reflete um sistema nervoso sobrecarregado, que não consegue desligar após a rotina diária. Nesses casos, o uso de plantas medicinais pode auxiliar o corpo a relaxar, reduzindo a sensibilidade a estímulos externos e a ansiedade, facilitando a transição para as fases profundas do sono sem causar a sensação de letargia ao despertar.

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Маска для сна

Valeriana e Melissa

Diferente de sedativos sintéticos, as infusões de ervas não provocam um efeito imediato, mas atuam acalmando os receptores e reduzindo a agitação gradualmente. A valeriana é indicada para reduzir o tempo necessário para adormecer e estabilizar as terminações nervosas, sendo útil quando a tensão acumulada impede o relaxamento corporal.

Já a melissa atua no combate ao estresse por meio de antioxidantes. Para o preparo, recomenda-se a utilização de três a quatro folhas em um copo de água morna, consumindo a bebida lentamente cerca de uma hora antes de deitar.

Lavanda e a técnica de preparo

Os óleos essenciais presentes na lavanda possuem propriedades sedativas que auxiliam no alívio da carga emocional e na estabilização da pressão arterial. Outras plantas com propriedades similares incluem a hortelã, o orégano, o tomilho, a erva-de-são-joão e os cones de lúpulo. Essas opções não costumam causar dependência nem sonolência residual durante o dia.

"Para obter o resultado, a erva deve ser preparada na proporção de uma colher de chá para 300 ml de água fervente. O ideal é beber a infusão de duas a três horas antes de dormir, permitindo que o organismo absorva as substâncias", explica a médica generalista Elena Morozova.

O uso regular dessas plantas busca devolver ao sistema nervoso seu estado de equilíbrio natural. Como não se trata de fármacos químicos, não há síndrome de abstinência ao interromper o uso.

"É preciso considerar que qualquer hábito requer consistência. Não se deve esperar um efeito imediato após a primeira xícara, pois as ervas demandam tempo para atuar plenamente", ressalta a médica terapeuta Anna Kuznetsova.

Estabelecer um ritual noturno com chás mornos ajuda o cérebro a mudar do modo de resolução de problemas para o modo de descanso, o que é especialmente benéfico para quem passa longos períodos em posições estáticas durante o trabalho, auxiliando na autorregulação do organismo.

Resumo de propriedades

  • Valeriana: Reduz o tempo de indução do sono e a nervosismo.
  • Melissa: Mitiga o estresse via antioxidantes.
  • Lavanda: Alivia a tensão emocional e estabiliza a pressão.
  • Leonuro (Пустырник): Ação calmante suave no sistema nervoso.

Dúvidas comuns

Qual a rapidez do efeito? As ervas possuem efeito cumulativo. Mudanças na qualidade do sono costumam ser percebidas após alguns dias de uso regular.

É possível consumir diariamente? Sim, a maioria dessas plantas não causa dependência e pode integrar a rotina noturna.

Causa sonolência matinal? Não. Por agirem de forma fisiológica e não supressora da consciência, o despertar tende a ser natural e sem torpor.

O que acontece ao interromper o uso? Não há consequências negativas ou síndrome de abstinência. Caso a causa da ansiedade persista, o sono pode retornar ao padrão anterior.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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