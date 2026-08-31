Mordida de animal: quando a reação imediata pode salvar a vida

Um contato com a saliva de um animal infectado por raiva pode ter consequências fatais se não houver intervenção médica imediata. O vírus ataca o sistema nervoso central e, uma vez que os sintomas clínicos aparecem, a doença torna-se incurável. Os maiores riscos vêm de raposas, lobos, ouriços e morcegos, mas cães e gatos sem a vacinação em dia também representam perigo para os tutores.

Photo: ellsworth.af.mil by Anthony Sanchelli, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бешенство

Os sinais iniciais costumam ser sutis e podem ser confundidos com um resfriado comum, incluindo febre leve, dor de cabeça e desconforto no local da ferida. Algumas pessoas apresentam ansiedade sem causa aparente, insônia ou desânimo. Com a progressão da doença, surge a hidrofobia (medo intenso de água), acompanhada de espasmos, sensibilidade à luz e alucinações. A fase final leva à paralisia e à parada respiratória.

Em caso de mordida ou contato com um animal suspeito, a agilidade na resposta é essencial. O primeiro passo é lavar a área ferida com água e sabão por pelo menos 15 minutos, pois o ambiente alcalino do sabão ajuda a destruir o envelope do vírus. Em seguida, deve-se tratar as bordas da ferida com álcool ou iodo.

A única forma de evitar o desfecho fatal é a vacinação de emergência. O protocolo atual consiste em seis doses, que devem ser iniciadas antes que o vírus atinja o cérebro. Segundo a psicóloga animal Elena Vorobeva, qualquer comportamento atípico de um animal silvestre ou de rua — como a ausência de medo diante de humanos — deve ser interpretado como um sinal direto de perigo.

Para prevenir a infecção, é fundamental vacinar os pets anualmente e evitar interações com animais desconhecidos. Profissionais com maior exposição, como veterinários, caçadores e guardas florestais, devem realizar a imunização preventiva. Vale notar que a vacinação pós-exposição é segura para gestantes, pois os medicamentos antirrábicos não contêm o vírus vivo e não prejudicam o feto.

Quanto à gravidade da mordida, ferimentos no rosto, pescoço, cabeça e mãos são mais críticos, pois o vírus percorre as fibras nervosas e chega ao cérebro mais rapidamente. Além disso, é importante desmistificar a ideia de que são necessários 40 Applicações no abdômen; o protocolo moderno prevê apenas seis injeções aplicadas no músculo deltoide (braço).

Como qualquer mamífero pode ser um hospedeiro do vírus, qualquer dano na pele causado por dentes de animais — inclusive hamsters domésticos ou ouriços encontrados na natureza — exige a procura imediata por um posto de saúde ou pronto-socorro.