Hábito de estalar as articulações: quando o som pode indicar risco

Muitas pessoas têm o hábito de estalar as articulações deliberadamente, seja nos dedos ou no pescoço. Embora o som ocorra naturalmente em diversos momentos, provocar esse efeito repetidamente pode acelerar o desgaste da cartilagem devido à carga excessiva aplicada aos tecidos.

Photo: scientificanimations.com by www.scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Хруст в колене

O estalo articular possui origens distintas. Em alguns casos, trata-se de um processo fisiológico comum; em outros, pode indicar a presença de uma patologia. O risco principal surge quando a pressão sistemática e forte sobre a articulação compromete a integridade das cartilagens ao longo do tempo.

A ausência de ruídos ou a ocorrência esporádica de estalos geralmente não exige intervenção médica. No entanto, a situação muda quando o sintoma vem acompanhado de outros sinais. É indispensável procurar um ortopedista se surgirem:

dor durante ou após o estalo;

redução da mobilidade da articulação;

inchaço ou sinais de inflamação na região.

A avaliação médica é a única forma de diferenciar as características fisiológicas inofensivas de alterações degenerativas. Quando não tratadas, essas lesões na cartilagem podem evoluir para quadros de artrose.