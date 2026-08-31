Hábito de estalar as articulações: quando o som pode indicar risco

Muitas pessoas têm o hábito de estalar as articulações deliberadamente, seja nos dedos ou no pescoço. Embora o som ocorra naturalmente em diversos momentos, provocar esse efeito repetidamente pode acelerar o desgaste da cartilagem devido à carga excessiva aplicada aos tecidos.
O estalo articular possui origens distintas. Em alguns casos, trata-se de um processo fisiológico comum; em outros, pode indicar a presença de uma patologia. O risco principal surge quando a pressão sistemática e forte sobre a articulação compromete a integridade das cartilagens ao longo do tempo.
A ausência de ruídos ou a ocorrência esporádica de estalos geralmente não exige intervenção médica. No entanto, a situação muda quando o sintoma vem acompanhado de outros sinais. É indispensável procurar um ortopedista se surgirem:
A avaliação médica é a única forma de diferenciar as características fisiológicas inofensivas de alterações degenerativas. Quando não tratadas, essas lesões na cartilagem podem evoluir para quadros de artrose.
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