Macarrão instantâneo e pressão alta: quando o hábito exige cautela

O macarrão instantâneo é a solução rápida para quem tem pouco tempo, mas a conveniência esconde um custo para a saúde: o excesso de sódio. Uma única porção pode atingir quase todo o limite diário de sal, o que representa um risco silencioso para os rins e a rede vascular. No entanto, ajustar a escolha dos ingredientes e a forma de preparo pode mitigar esses danos sem a necessidade de eliminar totalmente o alimento da dieta.

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O impacto do sódio na pressão arterial

A principal preocupação médica com as refeições instantâneas não é a composição química, mas a quantidade de sal. Dependendo da marca, uma porção contém entre 35% e 95% do limite diário de sódio. Quando somado ao sal presente no pão, queijos e molhos, o limite de cinco gramas por dia é ultrapassado rapidamente.

De acordo com o cardiologista Valeriy Klimov, o excesso de sódio leva o corpo a reter líquidos, o que eleva a pressão arterial. Esse processo sobrecarrega o coração e força os rins a trabalharem mais para filtrar a água do organismo.

O consumo habitual acima dos limites recomendados aumenta as chances de hipertensão, infartos e derrames. Além disso, há indícios de que alimentos excessivamente salgados possam afetar a mucosa gástrica, atuando como um fator de risco adicional para problemas no estômago, embora infecções sejam a causa primária dessas patologias.

Gorduras e calorias: a estrutura do produto

A tecnologia de fabricação influencia a composição nutricional. A maioria dos macarrões é cozida no vapor e depois frita em óleo para criar a estrutura porosa que permite a hidratação rápida. Esse processo eleva a densidade calórica para cerca de 450 kcal a cada 100 gramas, especialmente se for utilizado óleo de palma, rico em gorduras saturadas.

A terapeuta Anna Kuznetsova ressalta que, embora o glutamato monossódico seja frequentemente visto como o principal vilão, ele é absorvido de forma semelhante aos seus análogos naturais. O problema maior é a ausência de proteínas e fibras, o que torna a refeição nutricionalmente pobre e provoca a fome rapidamente após o consumo.

Quanto aos aditivos, a maioria dos estabilizantes e antioxidantes é permitida e estudada. O ideal é analisar o tipo de processamento: versões secas com ar quente possuem significativamente menos gordura do que as fritas.

Como tornar a refeição mais segura

É possível reduzir os danos com algumas mudanças simples. A medida mais eficaz é evitar o uso de todo o conteúdo do pacote de temperos, onde se concentra a maior dose de sódio, e não ingerir todo o caldo final.

Para transformar o macarrão em uma refeição mais completa, recomenda-se adicionar proteínas, como um ovo cozido ou pedaços de frango. O gastroenterologista Sergey Danilov sugere a inclusão de vegetais frescos, como cenoura ou repolho, para compensar a falta de fibras. Isso retarda a absorção de carboidratos e auxilia a digestão.

O ponto central é a moderação. Não há proibições médicas rigoras que limitem o consumo a poucas vezes por ano. Se a dieta base for rica em vegetais e proteínas, o consumo esporádico de macarrão instantâneo não gera consequências graves, desde que haja consciência sobre a composição do prato.