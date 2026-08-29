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Chá de camomila e estresse: o que a ciência diz sobre a redução do cortisol

Saúde

A vontade de comer doces ao final de um dia estressante ou a dificuldade em desligar a mente antes de dormir são sintomas comuns de cansaço mental. Muitas vezes, esse comportamento não é fome real, mas uma resposta do organismo a níveis elevados de cortisol, o hormônio do estresse.

Ромашковый чай
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Ромашковый чай

O chá de camomila surge como uma alternativa natural para modular esses estados. Estudos indicam que a bebida pode reduzir a concentração de cortisol no sangue em até 20% em apenas uma hora, auxiliando o corpo a recuperar o equilíbrio bioquímico.

Ação do apigenina no controle do estresse

O componente central da camomila é a apigenina, um flavonoide capaz de interagir com estruturas cerebrais ligadas ao relaxamento. Diferente de sedativos sintéticos, a apigenina atua de forma suave, facilitando o processamento dos resíduos do estresse sem causar dependência.

Segundo o cardiologista Valeriy Klimov, a camomila funciona como um regulador. Ela não desliga o sistema nervoso, mas ajuda o corpo a metabolizar as respostas ao estresse, o que é relevante para a saúde cardiovascular a longo prazo.

Para que as propriedades da planta sejam extraídas, o preparo requer atenção: a água deve estar entre 90°C e 95°C e a infusão deve durar de 5 a 7 minutos. Períodos menores de descanso resultam em uma bebida aromática, mas sem a concentração necessária de flavonoides para o efeito esperado.

Relação entre camomila e compulsão por doces

A busca por açúcar à noite costuma estar ligada a um déficit de serotonina, o neurotransmissor do bem-estar. Quando o cérebro está exausto, ele busca energia rápida nos carboidratos para compensar o desgaste emocional.

A camomila atua nos receptores de serotonina, o que pode mitigar a compulsão alimentar. A psicóloga Nadezhda Osipova observa que a bebida estabiliza o fundo emocional, permitindo que a pessoa diferencie a fome fisiológica da necessidade psicológica de se acalmar através da comida.

Recomendações de consumo

Para otimizar os benefícios, sugere-se consumir o chá cerca de 60 minutos antes de dormir ou após a chegada em casa, criando uma transição entre a rotina de trabalho e o descanso. A terapeuta Anna Kuznetsova destaca que esse hábito prepara o organismo para as fases profundas do sono, prevenindo a fadiga crônica.

Um ponto crítico é a ausência de açúcar ou mel. A adição de adoçantes provoca a liberação de insulina, o que anula a ação da apigenina na redução da vontade de comer e interfere na regulação do cortisol.

Diretrizes de preparo:

  • Temperatura da água: 90-95 °C.
  • Tempo de infusão: 5 a 7 minutos.
  • Aditivos: Não utilizar açúcar ou mel.
  • Quantidade: Uma porção de 250 ml é suficiente; o excesso pode causar sonolência excessiva na manhã seguinte.

Embora a camomila seja geralmente segura, inclusive para crianças, a tolerância individual deve ser considerada. Em casos de compulsão alimentar já instalada, a bebida pode ajudar a reduzir a ansiedade e o sentimento de culpa, interrompendo o ciclo de superalimentação.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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