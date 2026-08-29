Cobertura médica em Portugal: número alarmante de pessoas ainda sem assistência

Portugal atinge 87% de cobertura de médicos de família

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) finalizou a reorganização do Registo Nacional de Utentes (RNU), consolidando os dados de 10,77 milhões de pessoas inscritas nos cuidados de saúde primários. De acordo com a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), a taxa de cobertura de médicos de família está fixada em 87%, o que representa 9,23 milhões de utentes assistidos.

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Apesar de a cobertura estar abaixo da totalidade, a ACSS aponta que 98% dos inscritos nos cuidados primários reúnem as condições legais para ter um médico de família. Atualmente, 1,36 milhão de pessoas aguardam a atribuição de um profissional.

Alerta aos cidadãos: A ACSS reforça que a atribuição de médico de família e a comparticipação de exames e medicamentos dependem da atualização dos dados obrigatórios no RNU. Quem possuir pendências no registro deve comparecer a um hospital ou centro de saúde do SNS para regularização imediata.

Disparidades regionais no acesso

A análise territorial revela um cenário heterogêneo. Enquanto o Norte do país apresenta a melhor situação, a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registra o maior déficit de assistência.

Região Taxa de Cobertura Norte 98% Centro 95% Lisboa e Vale do Tejo 74%

Regras de elegibilidade e gestão do sistema

O sistema identificou 169.844 pessoas inscritas que não têm direito a médico de família. Esse grupo inclui cidadãos sem título de residência, pessoas que não utilizaram os serviços do SNS nos últimos cinco anos ou quem optou explicitamente por não ter o serviço (9.641 casos).

A diferença entre o volume total de registros no RNU (19,3 milhões) e o número de utentes efetivos é justificada por atendimentos pontuais a turistas e visitantes, que não são beneficiários regulares do sistema.

Quanto aos portugueses residentes no exterior, a ACSS esclarece que eles mantêm o direito de acesso e cobertura financeira, embora os custos possam ser faturados ao país de residência conforme acordos internacionais, como no caso do Cartão Europeu de Seguro de Doença.

Transparência de dados

A partir de 31 de agosto, o Portal da Transparência do SNS passará a exibir dois novos indicadores mensais. Um deles focará nos inscritos no RNU (por região, idade e nacionalidade) e o outro na elegibilidade para a atribuição de médicos de família. O objetivo é evitar a confusão entre o número total de registros e a população residente que efetivamente aguarda atendimento.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).