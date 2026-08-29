Medicamentos injetáveis ou bariátrica: quando a escolha muda o resultado

A busca por métodos rápidos para reduzir o peso leva muitas pessoas a questionarem a eficácia de medicamentos injetáveis em comparação com intervenções cirúrgicas. Embora ambos visem o combate à obesidade, eles atuam de formas completamente distintas no organismo e possuem indicações específicas.

Photo: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain Девушка ест фаст фуд и пьет куолу

Os fármacos injetáveis funcionam modulando o fundo hormonal e os centros de saciedade do cérebro, o que facilita o controle do apetite. No entanto, o endocrinologista Sergei Myasoyedov alerta que essa não é uma solução definitiva para todos. Para manter a perda de peso, muitos pacientes necessitam de terapia por anos, pois a interrupção do tratamento pode provocar o retorno da fome com intensidade redobrada, elevando o risco de reganho de peso.

Já as cirurgias bariátricas representam uma mudança estrutural. Diferente dos remédios, a cirurgia altera a anatomia do trato gastrointestinal, o que gera uma reconfiguração profunda no metabolismo e na resposta hormonal do corpo aos alimentos. Esse método costuma apresentar resultados mais estáveis em casos de obesidade crítica, especialmente quando o tratamento medicamentoso não atinge os objetivos esperados.

Contudo, a cirurgia não elimina a necessidade de disciplina. Segundo a endocrinologista Ekaterina Orlova, a intervenção cirúrgica é uma medida extrema que exige rigor alimentar e mudanças no estilo de vida por longo prazo para evitar a falha do procedimento.

Outro ponto crucial é a manutenção nutricional. Devido à alteração na absorção de nutrientes após a cirurgia, o paciente geralmente precisa de suplementação vitalícia de vitaminas e minerais, além de monitoramento constante de exames sanguíneos.

Para quem apresenta excesso de peso moderado, a prioridade continua sendo a combinação de dieta e atividade física. Os medicamentos podem entrar como suporte ou como etapa de preparação para uma eventual cirurgia. A escolha entre a abordagem conservadora ou a cirúrgica depende do Índice de Massa Corporal (IMC) e da presença de comorbidades, como hipertensão ou diabetes.

É fundamental que qualquer escolha terapêutica seja feita sob supervisão médica, baseada em exames clínicos atualizados, para garantir que a estratégia seja segura e adequada ao perfil de saúde de cada indivíduo.