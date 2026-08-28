Óleo de coco e imunidade: o que a ciência diz sobre a relação

Muitas pessoas acreditam que o azeite de oliva é a única opção saudável na cozinha, mas a verdade é que a escolha do óleo vegetal deve depender do uso: se o alimento será aquecido ou consumido cru.

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A principal diferença entre os óleos está na composição de ácidos graxos e na resistência ao calor. O azeite de oliva é rico em gorduras monoinsaturadas, porém possui um ponto de fumaça inferior ao do óleo de girassol ou de soja. Quando um óleo atinge esse limite térmico, ele começa a queimar e a liberar substâncias prejudiciais.

Por isso, para frituras e preparos em altas temperaturas, a indicação geral é o uso de óleos refinados, como o de girassol ou de soja, que são mais termorresistentes. Já o azeite de oliva é mais indicado para temperar saladas e pratos frios, preservando seus nutrientes que seriam degradados pelo calor.

Cada opção oferece componentes distintos:

Óleo de girassol: fonte de vitamina E e ácido linoleico (ômega-6).

fonte de vitamina E e ácido linoleico (ômega-6). Óleo de gergelim: contém antioxidantes naturais, como sesamina e sesamolina, sendo comum na culinária asiática.

contém antioxidantes naturais, como sesamina e sesamolina, sendo comum na culinária asiática. Óleo de linhaça: rico em ácido alfa-linolênico (ômega-3), mas oxida rapidamente, o que proíbe seu uso em cozimentos.

rico em ácido alfa-linolênico (ômega-3), mas oxida rapidamente, o que proíbe seu uso em cozimentos. Óleo de coco: possui alta concentração de gorduras saturadas e triglicerídeos de cadeia média. Embora existam alegações sobre benefícios ao sistema imunológico, as evidências científicas sobre isso ainda são limitadas.

Não existe um óleo universalmente "melhor". Uma estratégia equilibrada é manter em casa dois ou três tipos: um refinado para cocção e outros não refinados para finalização de pratos frios.

É fundamental lembrar que qualquer óleo é uma fonte concentrada de calorias — aproximadamente 120 kcal por colher de sopa. Segundo a American Heart Association, mais importante do que a marca ou tipo específico é a proporção de gorduras na dieta: priorizar gorduras insaturadas e limitar o consumo de gorduras saturadas e trans.