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Trocar carne por legumes no verão: o risco da falta de aminoácidos

Saúde

Durante o verão, a abundância de vegetais frescos leva muitas pessoas a tentarem ajustar a dieta para atingir a meta diária de proteínas usando apenas fontes vegetais. No entanto, nutricionistas alertam que legumes e verduras não substituem plenamente a carne, o peixe, os ovos ou os laticínios.

Взвешивание здоровой еды: свежие фрукты и овощи рядом с кухонными весами
Photo: Pravda.Ru by Майя Калаченко is licensed under Все права защищены
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Embora não sejam substitutos totais, alguns vegetais possuem maior concentração de aminoácidos e servem como complementos para equilibrar a nutrição diária.

Brócolis: a referência vegetal

O brócolis destaca-se entre os vegetais de verão pelo teor proteico, oferecendo cerca de 4 gramas de proteína a cada 100 gramas. Além disso, é rico em vitamina C, fibras e compostos que o organismo converte em sulforafano, substância com propriedades anti-inflamatórias.

Segundo Aleksey Dorofeev, os vegetais não devem ser a fonte primária de proteína para quem busca ganho de massa muscular ou precisa corrigir deficiências graves. Eles atuam como um complemento que fornece fibras e micronutrientes, facilitando a absorção de nutrientes de outros grupos alimentares.

Milho: além dos carboidratos

Frequentemente associado apenas ao amido, o milho também oferece cerca de 3 gramas de proteína por 100 gramas. Incluí-lo em saladas ou combinar com carnes de aves torna a refeição mais saciante.

A nutricionista Ekaterina Orlova explica que combinar fontes proteicas vegetais e animais permite a obtenção de um espectro mais completo de aminoácidos, elevando o valor biológico das refeições de verão.

Vagem e abobrinha

A vagem e a abobrinha apresentam aproximadamente 2 gramas de proteína a cada 100 gramas. Apesar do valor menor, a vagem é fonte de ácido fólico e antioxidantes, enquanto a abobrinha tem baixa caloria e fácil adaptação a pratos assados.

O gastroenterologista Sergey Danilov ressalta que a proteína vegetal é absorvida de forma diferente da animal. Ele alerta que pessoas com digestão sensível devem ter atenção, pois o alto teor de fibras desses vegetais pode causar distensão abdominal ou gases.

Considerações importantes sobre proteínas vegetais

Substituição total: Não é recomendado substituir a carne inteiramente por vegetais no verão, pois eles não possuem o perfil completo de aminoácidos essenciais exigidos pelo corpo.

Fibras e saúde intestinal: O aumento do consumo de vegetais é benéfico para a maioria, mas quem possui gastrite ou síndrome do intestino irritável deve ter cautela, optando por cozimentos térmicos para facilitar a digestão.

Preparo: O cozimento não altera significativamente a quantidade de proteína. O ponto crítico é evitar a fritura em excesso de óleo, o que elevaria a densidade calórica do alimento.

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