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Dormência e formigamento nos pés: sinais silenciosos da neuropatia diabética

Saúde

Muitas vezes, o diabetes passa despercebido por anos porque as primeiras alterações no bem-estar são sutis. No entanto, o excesso de açúcar no sangue danifica progressivamente os pequenos vasos e as terminações nervosas, gerando sensações específicas nas extremidades. Estar atento a essas reações físicas é fundamental para identificar o problema precocemente e evitar complicações graves, como a perda de sensibilidade ou lesões teciduais.

Покалывание в пальцах
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Покалывание в пальцах

Sinais de alerta da neuropatia diabética

Quando a glicose permanece alta, o sistema nervoso periférico é afetado. O desconforto geralmente começa nas mãos e nos pés, subindo gradualmente para os pulsos e tornozelos — um padrão que a medicina descreve como efeito "luvas e meias".

De acordo com a endocrinologista Ekaterina Orlova, dormência ou formigamento nos dedos não são apenas sinais de cansaço, mas indicam que as fibras nervosas não estão recebendo a nutrição adequada. Se esses sintomas vierem acompanhados de fraqueza nas articulações ou dificuldade para segurar objetos, é recomendável verificar a glicemia.

Outros sinais importantes incluem a incapacidade de sentir a dor adequadamente e a perda da sensibilidade térmica. O paciente pode não notar que a água está quente demais ou ignorar pequenos ferimentos. Além disso, pode ocorrer a perda da propriocepção, que é a dificuldade em determinar a posição exata das articulações sem olhar para o membro.

Por que a sensibilidade desaparece

Aproximadamente metade dos pacientes com diabetes desenvolve danos nos nervos ao longo do tempo. O excesso de açúcar fragiliza as paredes dos capilares, impedindo que as células nervosas recebam oxigênio e nutrientes suficientes. Esse processo é lento e pode começar apenas com dores esporádicas nos braços ou pernas.

A médica generalista Elena Morozova alerta que ignorar pequenos cortes ou calos porque eles não doem é uma armadilha perigosa. Nesses casos, o sistema nervoso não transmite o sinal de dano ao cérebro, e a reação natural de defesa do organismo não é ativada a tempo.

Riscos e complicações

A ausência do limiar de dor facilita o surgimento de úlceras tróficas. Uma simples fricção causada por um calçado inadequado pode se transformar em uma ferida profunda que demora a cicatrizar devido ao fluxo sanguíneo comprometido. Sem a intervenção correta, a infecção pode atingir os ossos ou causar gangrena, o que, em casos avançados, pode levar à necessidade de amputação.

A prevenção passa pelo exame regular da pele dos pés. Qualquer alteração na cor dos tecidos ou inchaço exige atenção médica, mesmo que não haja dor. A busca por um especialista permite tratar a inflamação em estágios iniciais, onde o tratamento conservador ainda é eficaz.

Como reduzir os riscos

A neuropatia não é um desfecho inevitável. O controle rigoroso da glicose no sangue é a principal ferramenta de proteção, pois minimiza a carga sobre os vasos e preserva a condutividade das fibras nervosas. Mudanças na dieta e a prática de atividade física influenciam a velocidade de progressão da condição.

O terapeuta Andrey Grachev compara os nervos a fios com isolamento: o açúcar elevado "derrete" essa camada protetora. Ao controlar a glicemia, a destruição é retardada e, em alguns casos, as funções podem ser parcialmente recuperadas.

Resumo dos sinais principais

  • Dormência: Começa nas pontas dos dedos (efeito luvas).
  • Cegueira térmica: Incapacidade de distinguir frio de calor através da pele.
  • Fraqueza: Dificuldade em realizar movimentos finos com as mãos.
  • Limiar de dor: Falta de reação a picadas, cortes ou queimaduras.

Dúvidas comuns

A neuropatia pode ser o primeiro sintoma do diabetes? Sim. Para muitas pessoas, o formigamento ou dores nas pernas são o motivo da primeira consulta, onde então é diagnosticada a hiperglicemia.

Por que calos são perigosos no diabetes? Devido à perda de sensibilidade, a pessoa não sente a dor do atrito. Somado a isso, a má circulação sanguínea dificulta a cicatrização, abrindo caminho para infecções.

É possível recuperar a sensibilidade se o açúcar normalizar? A recuperação total nem sempre é possível, mas estabilizar a glicose interrompe a destruição dos nervos e reduz as dores.

Qual médico procurar ao sentir formigamento nas pernas? O atendimento inicial deve ser feito por um clínico geral ou terapeuta para a realização de exames de glicemia. Posteriormente, pode ser necessária a consulta com endocrinologistas e neurologistas.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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