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Alimentos macios podem prejudicar o crescimento facial de crianças

Saúde

Impacto da consistência alimentar no desenvolvimento maxilofacial infantil

A dieta composta exclusivamente por alimentos macios prejudica o desenvolvimento da mandíbula e da maxila em crianças, favorecendo a formação de maloclusões (mordida incorreta). Essa condição pode resultar em distúrbios na fala, dificuldades na mastigação e a necessidade de intervenções ortodônticas futuras.

Девочка с мороженым
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Девочка с мороженым

A importância da carga mastigatória

Para que o crescimento ósseo facial ocorra de maneira adequada, é indispensável a carga mecânica proporcionada pela mastigação de alimentos sólidos. Esse processo estimula o desenvolvimento dos músculos mastigatórios e auxilia no posicionamento correto dos dentes nos arcos dentários.

A introdução de alimentos com consistência mais firme é recomendada precocemente, aproximadamente a partir dos 6 meses de idade.

Equilíbrio nutricional e consistência

O cardápio infantil deve ser balanceado para evitar que alimentos pastosos ou macios substituam os sólidos. Devem ser incluídos frutas, vegetais, carnes e peixes em formas que exijam a mastigação ativa.

A tendência de simplificar a alimentação — oferecendo apenas texturas macias quando a criança recusa a comida — pode comprometer a saúde bucal e o desenvolvimento global do organismo.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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