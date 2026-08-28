Cirurgia é indicada para aneurismas de aorta acima de 5 cm

Aneurisma de Aorta: O Risco da Hemorragia Interna Silenciosa

A aneurisma de aorta caracteriza-se pela dilatação crítica da maior artéria do corpo humano. Quando a parede do vaso se estende e torna-se mais fina, aumenta-se o risco de ruptura sob a pressão do fluxo sanguíneo. Uma ruptura resulta em hemorragia interna massiva, condição que frequentemente leva ao óbito antes mesmo da chegada do socorro médico.

Photo: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Медицинское обследование

A patologia desenvolve-se de forma silenciosa em seus estágios iniciais. Por isso, exames preventivos regulares são a única maneira de detectar a falha vascular precocemente.

Fatores de Risco e Sinais de Alerta

Em pessoas acima de 65 anos, a aterosclerose é o principal fator de risco, pois os depósitos de colesterol comprometem a integridade da parede vascular. Outros elementos que contribuem para a dilatação da aorta incluem:

Pressão arterial elevada (hipertensão);

Doenças hereditárias do tecido conjuntivo, como a Síndrome de Marfan;

Traumas no tórax;

Tabagismo, que pode acelerar o crescimento de aneurismas abdominais em quatro a cinco vezes.

Segundo a médica terapeuta Anna Kuznetsova, em conversa com a Pravda.Ru, "a ruptura de um aneurisma provoca uma hemorragia interna massiva que, na maioria dos casos, leva à morte da pessoa antes da chegada da ambulância". O médico Dmitry Tungusov também ressalta que a periculosidade da doença reside na ausência de sintomas claros até que o vaso atinja dimensões críticas.

Como identificar a patologia

Embora silenciosa, alguns sinais podem indicar a presença de um aneurisma:

Pulsação incomum no abdômen, semelhante a um segundo batimento cardíaco;

Dores constantes nas costas que não cedem com analgésicos comuns;

Rouquidão ou falta de ar (em casos de aneurismas volumosos que comprimem órgãos vizinhos).

Para o diagnóstico, utiliza-se a ultrassonografia (USG), sendo a angiotomografia computadorizada (angio-TC) com contraste o padrão-ouro, pois permite a criação de um modelo 3D preciso da área afetada para planejamento cirúrgico.

Tratamento e Intervenção Cirúrgica

A intervenção cirúrgica torna-se obrigatória quando o diâmetro do aneurisma abdominal ultrapassa 5 a 5,5 cm. Atualmente, existem duas abordagens principais:

Cirurgia aberta clássica: Implante de uma prótese vascular.

Implante de uma prótese vascular. Endoprótese (EVAR/TEVAR): Técnica minimamente invasiva onde um suporte metálico é inserido através de uma pequena punção na virilha, reduzindo o tempo de recuperação para poucos dias.

Além da cirurgia, o controle rigoroso da pressão arterial e dos níveis de colesterol é essencial para reduzir a atividade inflamatória nos tecidos da aorta.

Grupos de Risco e Monitoramento

O grupo de maior risco compreende homens acima de 65 anos, fumantes, hipertensos crônicos e indivíduos com predisposição genética vascular. Nos casos em que o diâmetro do aneurisma é inferior a 5 cm, a conduta médica geralmente opta pela observação com controle periódico por ultrassom. A cirurgia é agendada de forma programada ao atingir os limites de segurança para evitar a ruptura espontânea.

Quanto à prevenção, dietas para redução de colesterol auxiliam no retardamento da aterosclerose. Contudo, se a dilatação vascular já estiver presente, a dieta isoladamente não é suficiente, sendo indispensável o acompanhamento médico.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.