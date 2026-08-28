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Cirurgiões-dentistas discutem a preservação de terceiros molares

Saúde

Preservação dos dentes do siso: quando a extração não é necessária

Cirurgiões-dentistas estão revisando a abordagem radical de extração dos terceiros molares, conhecidos como dentes do siso. A tendência atual defende a manutenção dos dentes saudáveis: se o molar estiver posicionado corretamente, não causar inflamações e não prejudicar os dentes adjacentes, a intervenção cirúrgica é dispensável.

Стоматолог в стоматологическом кабинете
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Стоматолог в стоматологическом кабинете

Em cenários específicos, esses dentes tornam-se recursos valiosos para a reabilitação oral, podendo atuar como enxertos naturais para substituir a perda de outros elementos mastigatórios.

Critérios para a manutenção ou extração

A decisão por uma cirurgia deve basear-se em patologias claras ou riscos elevados de complicações. Segundo a cirurgiã-dentista Maria Kontrebutz, citada pela Gazeta.Ru, a inclinação do dente ou o nascimento parcial não são motivos automáticos para a extração.

A intervenção torna-se necessária quando o dente exerce pressão sobre o molar vizinho, danifica suas raízes ou provoca cáries crônicas e inflamações gengivais em áreas de difícil higienização.

Indicações absolutas para extração

  • Pulpite e cistos;
  • Destruição dos tecidos ao redor da raiz;
  • Pericoronite recorrente (inflamação causada pelo acúmulo de resíduos alimentares sob a gengiva, que favorece a proliferação bacteriana).

Por outro lado, terceiros molares totalmente saudáveis e funcionais devem ser mantidos para auxiliar no processo de mastigação, desde que haja higiene rigorosa.

"Um dente não erupcionado também pode ser preservado se estiver alojado no osso, não causar desconforto nem patologias ao redor de si e do dente adjacente. De acordo com recomendações clínicas (como as do NICE), não é necessário extrair dentes retidos apenas por 'prevenção'; o acompanhamento dinâmico é suficiente", afirmou Kontrebutz.

Autotransplante e riscos ocultos

Um dente do siso saudável pode servir como doador biológico para ser transplantado para o local de um primeiro ou segundo molar perdido. Essa técnica, chamada de autotransplante, permite que o paciente recupere a função mastigatória com um órgão vivo próprio, evitando o uso de implantes artificiais. A escolha do dente doador depende da anatomia das raízes, do estado do tecido ósseo e da saúde geral da mandíbula.

Contudo, a ausência de sintomas não garante a inexistência de problemas. Patologias ocultas podem evoluir silenciosamente por anos, tornando indispensável o monitoramento constante. Focos infecciosos invisíveis a olho nu podem ser detectados apenas por exames radiográficos.

"Manter os dentes do siso exige maior disciplina na higiene bucal, pois a localização remota desses dentes facilita o desenvolvimento rápido de cáries", explicou a dentista Elena Voronina ao Pravda.Ru.

Resumo de dúvidas comuns

  • Extrair dente que não dói? Não, se estiver bem posicionado, não prejudicar os vizinhos e for fácil de limpar. Porém, o controle radiográfico é necessário para descartar patologias assintomáticas.
  • O que é autotransplante? É a cirurgia de transplante de um siso saudável para o lugar de um molar perdido, substituindo implantes de titânio.
  • Quando a extração é obrigatória? Em casos de cistos, inflamações purulentas, destruição de raízes adjacentes ou cáries profundas impossíveis de tratar devido ao acesso limitado.
  • Afeta a correção da mordida? Sim, ortodontistas podem recomendar a extração se o siso causar apinhamento dentário, com base em modelos diagnósticos individuais.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru<///a>.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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