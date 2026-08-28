Cirurgiões-dentistas discutem a preservação de terceiros molares

Cirurgiões-dentistas estão revisando a abordagem radical de extração dos terceiros molares, conhecidos como dentes do siso. A tendência atual defende a manutenção dos dentes saudáveis: se o molar estiver posicionado corretamente, não causar inflamações e não prejudicar os dentes adjacentes, a intervenção cirúrgica é dispensável.
Em cenários específicos, esses dentes tornam-se recursos valiosos para a reabilitação oral, podendo atuar como enxertos naturais para substituir a perda de outros elementos mastigatórios.
A decisão por uma cirurgia deve basear-se em patologias claras ou riscos elevados de complicações. Segundo a cirurgiã-dentista Maria Kontrebutz, citada pela Gazeta.Ru, a inclinação do dente ou o nascimento parcial não são motivos automáticos para a extração.
A intervenção torna-se necessária quando o dente exerce pressão sobre o molar vizinho, danifica suas raízes ou provoca cáries crônicas e inflamações gengivais em áreas de difícil higienização.
Por outro lado, terceiros molares totalmente saudáveis e funcionais devem ser mantidos para auxiliar no processo de mastigação, desde que haja higiene rigorosa.
Um dente do siso saudável pode servir como doador biológico para ser transplantado para o local de um primeiro ou segundo molar perdido. Essa técnica, chamada de autotransplante, permite que o paciente recupere a função mastigatória com um órgão vivo próprio, evitando o uso de implantes artificiais. A escolha do dente doador depende da anatomia das raízes, do estado do tecido ósseo e da saúde geral da mandíbula.
Contudo, a ausência de sintomas não garante a inexistência de problemas. Patologias ocultas podem evoluir silenciosamente por anos, tornando indispensável o monitoramento constante. Focos infecciosos invisíveis a olho nu podem ser detectados apenas por exames radiográficos.
Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru<///a>.
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