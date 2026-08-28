Combinação de dieta proteica e exercícios reduz atrofia muscular em idosos

Sarcopenia: o risco da perda muscular na terceira idade

A sarcopenia, caracterizada pela perda progressiva da massa, força e funcionalidade dos músculos esqueléticos, representa uma ameaça direta à autonomia de idosos. A condição aumenta a frequência de quedas, a gravidade de fraturas e pode levar à incapacidade de realizar atividades básicas de autocuidado.

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Fatores como tabagismo, dependência de álcool, deficiência de vitamina D e a presença de doenças crônicas, a exemplo de hipertensão e diabetes mellitus, aceleram a progressão da patologia. De acordo com Olga Kuzkina, especialista do Centro de Prevenção Médica, a prevalência da doença cresce a cada década, atingindo 57,2% dos pacientes aos 90 anos.

Causas e nutrição

A degeneração dos tecidos musculares está ligada à queda hormonal típica do envelhecimento — especificamente nos níveis de testosterona, estrogênio e hormônio do crescimento — além da ingestão insuficiente de proteínas de alta qualidade. Especialistas indicam que a necessidade de proteínas aumenta após os 60 anos, sendo fundamental a inclusão regular de carne, peixe, ovos e leguminosas na dieta.

Protocolos de exercício e diagnóstico

A combinação de dieta proteica e treinamento de força é a estratégia mais eficaz contra a atrofia. Para pessoas com mais de 65 anos, as recomendações incluem:

Atividade aeróbica: No mínimo 150 minutos semanais de intensidade moderada.

No mínimo 150 minutos semanais de intensidade moderada. Treinamento de força: Exercícios com pesos ou elásticos ao menos duas vezes por semana, com intervalos de 48 horas para recuperação tecidual.

Exercícios com pesos ou elásticos ao menos duas vezes por semana, com intervalos de 48 horas para recuperação tecidual. Exemplos de exercícios: Agachamentos, flexões na parede e uso de halteres, realizando de 6 a 12 repetições por série.

O monitoramento da força muscular pode ser feito via dinamometria manual. Os valores críticos de força de preensão são inferiores a 27 kg para homens e 16 kg para mulheres.

"Manter a estrutura muscular na terceira idade não é uma questão de estética, mas de sobrevivência e prevenção de traumas fatais", afirmou a médica terapeuta Anna Kuznetsova em conversa com a Pravda.Ru.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.