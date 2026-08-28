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Combinação de dieta proteica e exercícios reduz atrofia muscular em idosos

Saúde

Sarcopenia: o risco da perda muscular na terceira idade

A sarcopenia, caracterizada pela perda progressiva da massa, força e funcionalidade dos músculos esqueléticos, representa uma ameaça direta à autonomia de idosos. A condição aumenta a frequência de quedas, a gravidade de fraturas e pode levar à incapacidade de realizar atividades básicas de autocuidado.

Портрет пожилого мужчины в мокрой бане
Photo: Pravda.Ru by Макар Ярмолин is licensed under Все права защищены
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Fatores como tabagismo, dependência de álcool, deficiência de vitamina D e a presença de doenças crônicas, a exemplo de hipertensão e diabetes mellitus, aceleram a progressão da patologia. De acordo com Olga Kuzkina, especialista do Centro de Prevenção Médica, a prevalência da doença cresce a cada década, atingindo 57,2% dos pacientes aos 90 anos.

Causas e nutrição

A degeneração dos tecidos musculares está ligada à queda hormonal típica do envelhecimento — especificamente nos níveis de testosterona, estrogênio e hormônio do crescimento — além da ingestão insuficiente de proteínas de alta qualidade. Especialistas indicam que a necessidade de proteínas aumenta após os 60 anos, sendo fundamental a inclusão regular de carne, peixe, ovos e leguminosas na dieta.

Protocolos de exercício e diagnóstico

A combinação de dieta proteica e treinamento de força é a estratégia mais eficaz contra a atrofia. Para pessoas com mais de 65 anos, as recomendações incluem:

  • Atividade aeróbica: No mínimo 150 minutos semanais de intensidade moderada.
  • Treinamento de força: Exercícios com pesos ou elásticos ao menos duas vezes por semana, com intervalos de 48 horas para recuperação tecidual.
  • Exemplos de exercícios: Agachamentos, flexões na parede e uso de halteres, realizando de 6 a 12 repetições por série.

O monitoramento da força muscular pode ser feito via dinamometria manual. Os valores críticos de força de preensão são inferiores a 27 kg para homens e 16 kg para mulheres.

"Manter a estrutura muscular na terceira idade não é uma questão de estética, mas de sobrevivência e prevenção de traumas fatais", afirmou a médica terapeuta Anna Kuznetsova em conversa com a Pravda.Ru.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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