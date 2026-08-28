Combinação de dieta proteica e exercícios reduz atrofia muscular em idosos

A sarcopenia, caracterizada pela perda progressiva da massa, força e funcionalidade dos músculos esqueléticos, representa uma ameaça direta à autonomia de idosos. A condição aumenta a frequência de quedas, a gravidade de fraturas e pode levar à incapacidade de realizar atividades básicas de autocuidado.
Fatores como tabagismo, dependência de álcool, deficiência de vitamina D e a presença de doenças crônicas, a exemplo de hipertensão e diabetes mellitus, aceleram a progressão da patologia. De acordo com Olga Kuzkina, especialista do Centro de Prevenção Médica, a prevalência da doença cresce a cada década, atingindo 57,2% dos pacientes aos 90 anos.
A degeneração dos tecidos musculares está ligada à queda hormonal típica do envelhecimento — especificamente nos níveis de testosterona, estrogênio e hormônio do crescimento — além da ingestão insuficiente de proteínas de alta qualidade. Especialistas indicam que a necessidade de proteínas aumenta após os 60 anos, sendo fundamental a inclusão regular de carne, peixe, ovos e leguminosas na dieta.
A combinação de dieta proteica e treinamento de força é a estratégia mais eficaz contra a atrofia. Para pessoas com mais de 65 anos, as recomendações incluem:
O monitoramento da força muscular pode ser feito via dinamometria manual. Os valores críticos de força de preensão são inferiores a 27 kg para homens e 16 kg para mulheres.
"Manter a estrutura muscular na terceira idade não é uma questão de estética, mas de sobrevivência e prevenção de traumas fatais", afirmou a médica terapeuta Anna Kuznetsova em conversa com a Pravda.Ru.
Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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