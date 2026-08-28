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Por que as férias não resolvem o esgotamento profissional profundo

Saúde

O esgotamento profissional deixou de ser apenas um termo médico para se tornar uma ameaça econômica global. Dados do McKinsey Health Institute indicam que um em cada quatro trabalhadores no mundo apresenta sintomas graves de exaustão, resultando em uma queda drástica no engajamento profissional nos últimos anos.

Уставший молодой сотрудник зевает за рабочим столом в офисе
Photo: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Уставший молодой сотрудник зевает за рабочим столом в офисе

Diferença entre cansaço comum e burnout

A principal distinção reside na resposta do corpo ao repouso. Enquanto a fadiga comum desaparece após uma noite de sono ou um fim de semana, o burnout é uma falha sistêmica. Nesses casos, férias prolongadas não restauram o entusiasmo pelo trabalho; as tarefas passam a ser vistas como ameaças e as conquistas profissionais deixam de gerar satisfação.

Frequentemente, a apatia mascara problemas fisiológicos, como a deficiência oculta de microelementos que desgasta o sistema nervoso ao longo dos anos.

"O burnout costuma vir acompanhado de manifestações psicossomáticas. Se notar taquicardia ou dores anormais sob estresse laboral, não atribua apenas aos nervos. Por exemplo, a diferença de pressão entre os braços ou a palidez nas extremidades podem indicar espasmos vasculares causados pela sobrecarga crônica", alertou o cardiologista Valeriy Klimov em conversa com a Pravda.Ru.

O esgotamento promove a erosão dos filtros emocionais, levando o indivíduo ao cinismo com colegas e clientes como forma de autoproteção. Nesse estado, o uso de estimulantes pode ser perigoso. O consumo de bebidas energéticas durante a exaustão profunda agrava a taquicardia e sobrecarrega o músculo cardíaco, podendo provocar um colapso na capacidade de adaptação do organismo.

Impacto econômico e riscos psicológicos

A baixa produtividade e o desengajamento custam anualmente cerca de US$ 10 trilhões à economia global, aproximadamente 9% do PIB mundial. Relatórios da Gallup mostram que a desmotivação atingiu inclusive a média gestão, cujo índice de engajamento caiu de 27% para 22%.

Diante disso, muitos buscam soluções irracionais, como horóscopos e previsões, para resolver conflitos internos que exigiriam intervenção médica ou psicológica especializada.

"A permanência prolongada no estado de burnout sem suporte profissional leva inevitavelmente a transtornos depressivos. Há uma ligação direta entre a falta de contatos sociais e a aceleração do declínio cognitivo. O isolamento social reduz a longevidade e priva o cérebro de estímulos essenciais para a recuperação", explicou a psicóloga Nadezhda Osipova à Pravda.Ru.

Caminhos para a recuperação

A reabilitação exige a reestruturação das condições de vida e trabalho, incluindo a higiene do sono, revisão da carga horária e, em alguns casos, a mudança de atividade. O primeiro passo deve ser a avaliação da saúde física, pois sintomas mentais podem ter origem fisiológica. Por exemplo, a pica (desejo de comer giz ou papel) é um sinal direto de anemia, que retira a energia necessária para o trabalho.

Sinal Cansaço Comum Burnout
Reação ao sono Vigor retorna pela manhã Exaustão imediata ao acordar
Relação com o trabalho Interesse nos resultados mantido Indiferença total ou aversão
Efeito das férias Recuperação em 1-2 semanas Sintomas voltam no 1º dia útil
Estado emocional Irritabilidade temporária Cinismo, distanciamento e vazio

"A recuperação começa com a normalização da dieta e a correção de deficiências vitamínicas. No burnout, o organismo opera no limite; dietas com restrições severas podem agravar o quadro. Alterações radicais na alimentação sem controle de nutrientes podem provocar ainda mais queda de energia", ressaltou o nutricionista Aleksey Dorofeev à Pravda.Ru.

Questões frequentes sobre burnout

Por que as férias comuns não curam o burnout?
Porque o problema não é a falta de descanso, mas a falha no mecanismo de recuperação. Nas férias, interrompe-se o gasto de energia, mas ao retornar a um ambiente tóxico ou a cargas insustentáveis, o sistema volta ao modo de emergência.

Quando procurar um médico em vez do RH?
Quando a apatia é acompanhada de sintomas físicos: alterações no sono, apetite, dores constantes ou sentimento de desesperança. Nesses casos, pode ser necessária a intervenção de um psicoterapeuta ou psiquiatra para suporte medicamentoso do sistema nervoso.

Quem é mais propenso ao esgotamento?
Frequentemente, os mais dedicados e perfeccionistas, que investem excessivo sentido pessoal no trabalho e não conseguem estabelecer limites saudáveis entre a vida profissional e privada.

O burnout pode desaparecer sozinho?
Sem a mudança das condições externas (carga, horário, clima organizacional) e um trabalho interno de limites pessoais, o burnout pode evoluir para depressão crônica, incapacitando o indivíduo por anos.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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