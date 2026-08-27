Médicas explicam a relação entre ruídos articulares e osteoartrite

Estalidos nas articulações: quando o som é normal e quando indica doença

O som de estalidos nos joelhos ou dedos é frequentemente ignorado ou visto como uma característica irrelevante do corpo. No entanto, ruídos bruscos nas articulações podem sinalizar mudanças estruturais que exigem a revisão de hábitos e a intensidade das atividades físicas. Identificar o momento em que um estalido comum se torna um sintoma patológico é fundamental para evitar danos permanentes.

Photo: Freepik by jcomp Больное колено

As causas do ruído articular

Existem diversas razões para a ocorrência de sons durante a movimentação. Em muitos casos, trata-se de um fenômeno físico: a ruptura de bolhas de gás no líquido sinovial ou o deslizamento de um tendão sobre uma saliência óssea. O som também pode ser resultado do atrito entre superfícies irregulares da cartilagem. Quando esses eventos ocorrem sem dor, geralmente não indicam patologia.

Na prática, o ruído nos joelhos costuma causar mais ansiedade do que desconforto real. Nesses casos, a conduta recomendada é observar a evolução das sensações. Se não houver sinais adicionais, o estalido é apenas um efeito acústico que não requer intervenção médica.

Sinais de alerta e riscos

A gravidade do problema é determinada pelos sintomas acompanhantes. O estalido torna-se preocupante quando associado a dores que persistem mesmo após o aquecimento. A rigidez matinal também é um sinal crítico: se o indivíduo leva mais de 30 minutos para recuperar a mobilidade total, há um alerta de disfunção.

"Na osteoartrite, a articulação não apenas estala, mas limita a liberdade de movimento. O surgimento de edemas e a impossibilidade de estender totalmente o joelho ou o cotovelo são motivos diretos para preocupação", afirma a médica terapeuta Anna Kuznetsova.

Ignorar o inchaço (edema) pode acelerar a destruição do tecido cartilaginoso. Alterações na marcha ou a presença de gonfamentos devem ser monitoradas. Se cada passo for acompanhado por uma sensação de tração além do som, o diagnóstico imediato é essencial para preservar a mobilidade.

Prevenção e fortalecimento

Para quem sente incômodo com os sons, mesmo sem dor, a correção passa pela atividade física. O fortalecimento da musculatura ao redor do joelho ou do ombro reduz a carga sobre a cartilagem, o que pode eliminar os estalidos naturalmente.

"O excesso de peso é o principal inimigo dos joelhos. Cada quilo extra gera pressão adicional, provocando o atrito das superfícies e o estalido que, com o tempo, pode evoluir para inflamação", explica a médica generalista Elena Morozova.

A atividade deve ser regular e moderada. Exercícios com movimentos bruscos e sem preparação podem ser prejudiciais. O controle do peso corporal e a progressão gradual de carga são as bases para a saúde do aparelho locomotor.

Sinal Status do problema Apenas estalido sem dor Variante da normalidade Dor após aquecimento Sinal de inflamação Rigidez matinal Sintoma de osteoartrite Edema articular Necessita avaliação médica

Dúvidas comuns

É perigoso estalar os dedos propositalmente? Se não houver dor ou desconforto, o hábito é considerado inofensivo.

Se não houver dor ou desconforto, o hábito é considerado inofensivo. O frio ajuda nos estalidos do joelho? O frio reduz o edema e a dor, mas não trata a causa dos sons. O gelo é indicado apenas em caso de inchaço e por tempo curto.

O frio reduz o edema e a dor, mas não trata a causa dos sons. O gelo é indicado apenas em caso de inchaço e por tempo curto. Devo tomar condroprotetores se as articulações estalam? Suplementos devem ser usados apenas após diagnóstico confirmado; em cartilagens saudáveis, eles não apresentam utilidade.

Suplementos devem ser usados apenas após diagnóstico confirmado; em cartilagens saudáveis, eles não apresentam utilidade. O estalido pode desaparecer sozinho? Sim, frequentemente ocorre após o fortalecimento muscular, que estabiliza a articulação.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.