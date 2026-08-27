Médicas explicam a relação entre ruídos articulares e osteoartrite

O som de estalidos nos joelhos ou dedos é frequentemente ignorado ou visto como uma característica irrelevante do corpo. No entanto, ruídos bruscos nas articulações podem sinalizar mudanças estruturais que exigem a revisão de hábitos e a intensidade das atividades físicas. Identificar o momento em que um estalido comum se torna um sintoma patológico é fundamental para evitar danos permanentes.
Existem diversas razões para a ocorrência de sons durante a movimentação. Em muitos casos, trata-se de um fenômeno físico: a ruptura de bolhas de gás no líquido sinovial ou o deslizamento de um tendão sobre uma saliência óssea. O som também pode ser resultado do atrito entre superfícies irregulares da cartilagem. Quando esses eventos ocorrem sem dor, geralmente não indicam patologia.
Na prática, o ruído nos joelhos costuma causar mais ansiedade do que desconforto real. Nesses casos, a conduta recomendada é observar a evolução das sensações. Se não houver sinais adicionais, o estalido é apenas um efeito acústico que não requer intervenção médica.
A gravidade do problema é determinada pelos sintomas acompanhantes. O estalido torna-se preocupante quando associado a dores que persistem mesmo após o aquecimento. A rigidez matinal também é um sinal crítico: se o indivíduo leva mais de 30 minutos para recuperar a mobilidade total, há um alerta de disfunção.
"Na osteoartrite, a articulação não apenas estala, mas limita a liberdade de movimento. O surgimento de edemas e a impossibilidade de estender totalmente o joelho ou o cotovelo são motivos diretos para preocupação", afirma a médica terapeuta Anna Kuznetsova.
Ignorar o inchaço (edema) pode acelerar a destruição do tecido cartilaginoso. Alterações na marcha ou a presença de gonfamentos devem ser monitoradas. Se cada passo for acompanhado por uma sensação de tração além do som, o diagnóstico imediato é essencial para preservar a mobilidade.
Para quem sente incômodo com os sons, mesmo sem dor, a correção passa pela atividade física. O fortalecimento da musculatura ao redor do joelho ou do ombro reduz a carga sobre a cartilagem, o que pode eliminar os estalidos naturalmente.
"O excesso de peso é o principal inimigo dos joelhos. Cada quilo extra gera pressão adicional, provocando o atrito das superfícies e o estalido que, com o tempo, pode evoluir para inflamação", explica a médica generalista Elena Morozova.
A atividade deve ser regular e moderada. Exercícios com movimentos bruscos e sem preparação podem ser prejudiciais. O controle do peso corporal e a progressão gradual de carga são as bases para a saúde do aparelho locomotor.
|Sinal
|Status do problema
|Apenas estalido sem dor
|Variante da normalidade
|Dor após aquecimento
|Sinal de inflamação
|Rigidez matinal
|Sintoma de osteoartrite
|Edema articular
|Necessita avaliação médica
Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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