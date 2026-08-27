Estudo observacional indica relação entre xilitol e risco de infarto e AVC

Como se obteve o resultado

Marco Witkowski, da Clínica Universitária Charité, e colegas realizaram uma análise retrospectiva de dados de dois grandes estudos prospectivos: o canadense CLSA e o britânico EPIC-Norfolk. A amostra totalizou 17.710 pessoas com idade média de 60,9 anos. Os pesquisadores utilizaram método de análise metabolômica não direcionada do sangue, que permite detectar amplo espectro de pequenas moléculas, incluindo xilitol, sem busca prévia de substância específica.

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Para avaliar a associação entre o nível de xilitol e eventos cardiovasculares (MACE — Major Adverse Cardiovascular Events), os autores aplicaram modelos de riscos proporcionais de Cox. Essa ferramenta estatística permite determinar como determinado fator influencia o tempo até a ocorrência do evento, considerando outras variáveis.

“A análise metabolômica captura o perfil químico atual do sangue, mas não reflete o volume exato de ingestão de xilitol por alimentos ou suplementos. Observamos correlação entre o biomarcador no sangue e o risco de doença, o que requer investigação adicional dos mecanismos”, destacou o cardiologista Valery Klimov

Dados e cálculos

Os períodos de acompanhamento diferiram substancialmente entre os grupos: participantes do CLSA foram acompanhados por seis anos, e os do EPIC-Norfolk por 30 anos. Nesse período, registraram-se 2.950 e 5.670 eventos cardiovasculares, respectivamente.

Estudo Amostra (pessoas) Duração do acompanhamento Risco (HR) para o quartil mais alto CLSA (Canadá) 7.651 6 anos 1,47 (p=0,002) EPIC-Norfolk (Reino Unido) 10.059 30 anos 1,18 (p<0,0001)

Os resultados mostram associação dose-dependente: quanto maior a concentração de xilitol no sangue (transição do primeiro para o quarto quartil), maior o risco de MACE. Os autores observam que essa dependência persiste mesmo após ajuste para fatores de risco cardiovascular conhecidos e manifesta-se em todos os subgrupos analisados.

Limite da conclusão e limitações

O trabalho tem caráter observacional, o que significa observação do curso natural dos eventos sem intervenção direta dos pesquisadores. Isso permite identificar associação estatística, mas não possibilita afirmar que o xilitol seja a causa de infartos ou AVCs. É possível que a alta concentração de xilitol no sangue coincida com outros hábitos de vida ou características metabólicas que de fato influenciem o coração.

O material não apresenta dados sobre como exatamente foi mensurada a ingestão de xilitol nem quais produtos ou preparações poderiam ter sido a fonte da substância. O trabalho também baseia-se no perfil metabolômico, que reflete o estado do sangue em momento específico, e não o nível médio da substância ao longo dos anos de acompanhamento.

Em favor da hipótese de dano da substância, fala trabalho anterior de Witkowski, no qual se mostrou que o xilitol pode promover a formação de trombos. Contudo, o mecanismo de transição da trombose em condições de laboratório para eventos cardiovasculares reais em grande população ainda requer confirmação detalhada.

Os resultados da pesquisa serão apresentados no congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC Congress 2026). O trabalho esclarece a associação entre xilitol circulante e risco de MACE, mas para conclusões definitivas sobre a segurança do adoçante serão necessários ensaios clínicos controlados.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.