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Pesquisa com 1.500 voluntários indica riscos cardiovasculares em jantares tardios

Saúde

Jantares tardios elevam risco cardiovascular em idosos

O hábito de comer tarde pode aumentar a probabilidade de desenvolver patologias cardiovasculares em pessoas com idade avançada. O risco está concentrado na desregulação do metabolismo e na interrupção dos ritmos circadianos, afetando especialmente a população entre 65 e 80 anos.

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Photo: Pravda.Ru by Марина Садовская is licensed under Все права защищены
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Um estudo acompanhou 1.500 voluntários que registraram, ao longo de vários anos, a frequência de suas refeições e a intensidade da atividade física. Os dados indicam que refeições regulares após as 19h estão associadas a um risco maior de hipertensão e aterosclerose. A maior incidência de patologias foi observada no grupo que jantava após as 21h.

Impacto nos ritmos biológicos

Especialistas apontam que a alteração no horário da alimentação desestabiliza o relógio biológico interno. Essa desregulação compromete o sistema cardiovascular e a troca de substâncias no organismo, o que, a longo prazo, resulta em danos vasculares e elevação da pressão arterial.

Para mitigar esses riscos, os pesquisadores sugerem antecipar o jantar para antes das 18h, manter a regularidade nos horários das refeições e evitar o excesso alimentar no período noturno.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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