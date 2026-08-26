Estudo com mil pacientes indica que probióticos reduzem gordura no fígado

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Saúde

Probióticos e sinbióticos auxiliam na redução de gordura no fígado

O uso de probióticos e sinbióticos está associado à melhora da função hepática e à redução da inflamação em pacientes com a doença gordurosa do fígado. Análises de dados indicam que esses suplementos ajudam a diminuir o acúmulo de gordura nos tecidos do órgão, embora não substituam a terapia base.

Врач с голографическим телом человека
Photo: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач с голографическим телом человека

O estudo analisou dados de mais de 1.000 pacientes diagnosticados com a doença gordurosa do fígado, condição caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura nas células hepáticas. Esse estado aumenta o risco de desenvolvimento de cirrose e hepatomegalia (aumento do tamanho do fígado).

Desenho do estudo e resultados

Os participantes foram divididos entre um grupo que recebeu probióticos e um grupo placebo, com um período de observação que variou de seis meses a dois anos. Os resultados mostraram que os pacientes que utilizaram os probióticos apresentaram:

  • Redução dos marcadores inflamatórios;
  • Diminuição do volume de depósitos de gordura no fígado em comparação ao grupo de controle.

Efeitos positivos também foram observados com o uso de sinbióticos, que são formulações combinando probióticos (bactérias benéficas vivas) e prebióticos (fibras alimentares que servem de substrato para essas bactérias).

Mecanismo de ação e limitações

A eficácia está ligada à normalização da microbiota intestinal. O desequilíbrio bacteriano no trato gastrointestinal pode intensificar processos patológicos no fígado; portanto, a correção do microbioma contribui para a melhora do metabolismo e a redução da inflamação sistêmica.

Os resultados indicam uma associação estatística e sugerem que as substâncias podem ser utilizadas como complemento ao tratamento tradicional. Elas não devem ser aplicadas como método terapêutico isolado.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru<///a>.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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